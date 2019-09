Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246","c_author":"HVG","category":"360","description":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás szerint úgy tűnik, a csere kifejezetten nem éri meg.","shortLead":"Van hatékonyabb módja is a spórolásnak, mint energiatakarékosabbra cserélni a háztartási gépeket. Sőt, egy új kutatás...","id":"201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4886f833-cfe5-4466-ab05-2c7224e1c246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caab72a8-3c2b-49ed-a057-36304d3972e2","keywords":null,"link":"/360/201938_megerie_agepcsere_hasznalni_kifulladasig","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:30","title":"Egyszerűen nem éri meg energiatakarékosra cserélni a háztartási gépeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli intézkedést ígértek.","shortLead":"Még most is rengeteget kell várni az ultrahangos vizsgálatra az újbudai Szent Kristóf rendelőben, pedig soron kívüli...","id":"20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af7ca5ec-a790-4625-b494-a5b16521d490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e57f83b-cf35-42ac-9299-c4e1839c04f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_hasi_ultrahang_szent_kristof_rendelo_ujbuda","timestamp":"2019. szeptember. 18. 08:00","title":"Jövőre lehet csak bejutni hasi ultrahangra egy 11. kerületi rendelőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bukta Béla Szabolcs, aki a kétezres években Varga Mihály tanácsadója volt, az ellenük indított ügyekben történt visszaélések miatt kér menedékjogot az USA-ban.","shortLead":"Bukta Béla Szabolcs, aki a kétezres években Varga Mihály tanácsadója volt, az ellenük indított ügyekben történt...","id":"20190919_bukta_bela_szabolcs_politikai_menedekjog_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71f3bd6c-853c-4aee-b1ee-2d10e99a82b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834c1bfa-a1b1-4203-8896-c294f19e6cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_bukta_bela_szabolcs_politikai_menedekjog_egyesult_allamok","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:18","title":"Politikai menedékjogért folyamodott egy magyar az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel hatóság. A termékből Magyarországra is szállítottak. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal azt kéri, hogy aki vásárolt a ilyet, ne használja.","shortLead":"Magas formaldehidkioldódást mért kínai, bambuszrostot tartalmazó, melamin anyagú kávésbögréből az illetékes lengyel...","id":"20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f39af0b-9f22-46b8-b9e6-32afe2bc237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671dc08c-35bd-4b4e-bd3f-3144180b1904","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_kinai_bogre_nebih_figyelmeztetes_melamin_formaldehid","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:36","title":"Veszélyes kínai bögrét találtak, ha vett ilyet, ne használja!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra fizetés nélküli szabadságot kért, de nem kapta meg, így nem tud normálisan kampányolni. ","shortLead":"A XXII. kerület polgármestere lenne a momentumos Havasi Gábor, aki jelenleg mentőápolóként dolgozik. A kampányra...","id":"20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dffcdab4-e55c-477f-a121-f74292f5cd4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_egeszsegugy_munkaerohiany_mentos_momentum_polgarmester_jelolt_havasi","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:33","title":"Nem tudják helyettesíteni, nem kapott fizetés nélküli szabadságot a Momentum mentős polgármesterjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást.","shortLead":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton...","id":"20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c87ae5-d860-49c6-a766-672715b09a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:17","title":"Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","shortLead":"Olyan nőt hívott fel, akinek elméletileg nem tudhatta a számát.","id":"20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d1745b3-8b3f-4690-bce5-55d1da4475a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5556660-9973-4f85-86a5-6dbcb910662a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Titkositott_telefonszamok_is_vannak_a_Fidesz_adatbazisaban","timestamp":"2019. szeptember. 19. 13:07","title":"Titkosított telefonszámot is fel tudott hívni egy Fidesznek segítő aktivista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","shortLead":"Az anyacég szerint a menstruáció normális dolog, és egy nőnek nem lenne szabad szégyellenie magát miatta.","id":"20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30fc7172-73f5-4f8c-8ef9-b863ee14dceb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a70245-1f1d-4818-822b-bb9c5d5efbe2","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Kiakadtak_a_nezok_egy_menstruacios_betet_reklamja_miatt_de_a_ceg_nem_hagyta_magat","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:05","title":"Kiakadtak a nézők egy menstruációs betét reklámja miatt, de a cég nem hagyta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]