Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ce131b-8da0-42aa-9c63-cf26a646d54c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Aki belemegy az ajánlatba, még pénzmosás miatt bűncselekményben is részt vehet. ","shortLead":"Aki belemegy az ajánlatba, még pénzmosás miatt bűncselekményben is részt vehet. ","id":"20190915_A_Voroskereszt_nevevel_visszaelve_es_sok_penzt_igerve_probalkoznak_ismet_a_csalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ce131b-8da0-42aa-9c63-cf26a646d54c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9388c0e9-011d-49b7-8f59-5caca0366579","keywords":null,"link":"/kkv/20190915_A_Voroskereszt_nevevel_visszaelve_es_sok_penzt_igerve_probalkoznak_ismet_a_csalok","timestamp":"2019. szeptember. 15. 18:44","title":"A Vöröskereszt nevével visszaélve és sok pénzt ígérve próbálkoznak ismét a csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","shortLead":"Két teherjármű ütközött a 86-os főúton.","id":"20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebf2e95f-52ad-4fad-8b7e-857ecebfd4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b074cc3-c6bd-435e-a121-81f9224d502c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_sertesszallito_teherauto_kamion_baleset_kormend_utlezaras","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:24","title":"Sertésszállító teherautóba ment bele egy kamion Körmendnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az államtitkár válaszából azért kiderül, hogy pályafelújításokkal és új vonatok vásárlásával lehetett volna ezen javítani. ","shortLead":"Az államtitkár válaszából azért kiderül, hogy pályafelújításokkal és új vonatok vásárlásával lehetett volna ezen...","id":"20190916_mav_vasut_kesesek_mszp_kormanyok_innovacios_es_technologiai_miniszterium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36e8ffa7-1dd7-4e02-b4a4-ebefd3acdd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2717f352-3989-4e72-9947-cbb0660e9da1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_mav_vasut_kesesek_mszp_kormanyok_innovacios_es_technologiai_miniszterium","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:23","title":"Az MSZP-kormányokra mutogat a minisztérium a MÁV késései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","shortLead":"Egy volt évfolyamtársa állítólag látta letolt nadrággal az egyetemen a zaklatással vádolt tavaly megválasztott főbírót. ","id":"20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978b5d5d-0531-4d14-81c8-1aeac4240d92","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_informacio_kerult_elo_Trump_fobirojanak_zaklatasai_ugyeirol","timestamp":"2019. szeptember. 15. 21:26","title":"Újabb információ került elő Trump főbírójának zaklatásai ügyeiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag már orvosolták is a hibát.","shortLead":"Több mint nyolcezer felhasználó személyes adatait küldték el véletlenül az UNICEF-nél. Bocsánatot kértek, és állítólag...","id":"20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed39d76-95f9-4ca2-bc75-7f6f309f1e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280d6080-6218-4b51-9c0e-41692c507fd0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_unicef_agora_adatszivargas_gdpr","timestamp":"2019. szeptember. 16. 18:03","title":"Mi az e-mailje? Hol dolgozik? Ki a főnöke? 8253 ember adata szivárgott ki a UNICEF-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk képesek álmunkban. ","shortLead":"Egy 2,4 karátos gyémántgyűrűt kellett kiműteni egy kaliforniai menyasszony gyomrából. Ijesztő, hogy mikre nem vagyunk...","id":"20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6a377d9-ea37-4aca-975f-ef92cdb4c975&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c343f2e8-8e76-447b-a248-3dd5c838d49f","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Almaban_nyelte_le_a_jegygyurujet_egy_menyasszony_Kaliforniaban","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:05","title":"Mennyi az esélye annak, hogy egy menyasszony álmában lenyeli a jegygyűrűjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális egészségre gyakorolt hatását figyelik meg.","shortLead":"Egy alpesi turistaházban ezekben a percekben is zajlik a kísérlet, melyben a műszaki cikkek hiányának mentális...","id":"20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aae9c836-c285-4af2-930e-44060638915b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d4e1b9-0fb6-4aa0-93af-d9c1654b0b0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_muszaki_cikkek_hianyanak_hatasa_az_egeszsegre_recharge_in_nature","timestamp":"2019. szeptember. 16. 00:03","title":"Egy kis alpesi házikóban 10 ember most éppen azon stresszel, hogy el van zárva a műszaki cikkektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]