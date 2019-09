Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó telepeket is annektálná.","shortLead":"A választások közeledtével továbbment az ígéretekben az izraeli miniszterelnök, most már a néhány száz fős zsidó...","id":"20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41fbf286-5cdd-4ea0-9c3d-275086fb4bdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87cbd343-9bb3-4223-9368-a6a824082e06","keywords":null,"link":"/vilag/20190916_benjamin_netanjahu_ciszjordania_zsido_telep_annektalas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:11","title":"Netanjahu emelte a tétet, Ciszjordánia összes zsidó telepének bekebelezését tervezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak lényegében alanyi jogon járó, lakásra költhető állami támogatást ígér. A bejegyzés valótlan, aki megosztja, hazugságot terjeszt.","shortLead":"Sorra dőltek be a magyar internetezők annak a régi/új álhírnek, ami néhány papír kitöltése után minden magyarnak...","id":"20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acd495c5-b8fb-49ec-8014-3e71b554751f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab7cb6f-01d1-431a-85d0-c11afe9b7925","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_lakasfelujitas_2_5_millio_forint_allami_tamogatas_kamuhir_alhir","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:03","title":"Ma lenne az alanyi jogon mindenkinek járó 2,5 millió forint napja – ha nem lenne óriási kamu a hír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","shortLead":"Megérkezett a dél-koreai gyártó harmadik N Line sorozatú, sportosra hangolt modellje.","id":"20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66605bd0-a046-449a-9942-ef10c4a3ef93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e98937-7cb1-4813-91c5-6529c16b6069","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_mennyi_mindenre_eleg_lehet_100_loero_apro_kis_meregzsak_a_hyundaitol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:21","title":"Mennyi mindenre elég lehet 100 lóerő: apró méregzsák a Hyundaitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","shortLead":"A férfi elmenekült, miután megszólalt a riasztó. ","id":"20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38d3b5cf-e680-4d6d-b3d7-fb33d436aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6efcf640-709d-4571-a5ce-2ffb3e08a7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kuka_vaci_utca_betores_orauzlet_lopas_rendorseg","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:14","title":"Kukával törte be egy Váci utcai órabolt kirakatát, de elfogták a rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","shortLead":"Egyikük azt állította, hogy a lány beleegyezésével történt minden.","id":"20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=712b5d4a-a185-4e43-b588-11ae0849056d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c812b38-6be1-4e48-9dc6-454168655780","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Kozel_hatvan_ev_bortont_kaptak_az_elkabult_lanyt_megeroszakolo_borsodi_ferfiak","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:33","title":"Közel hatvan év börtönt kaptak az elkábult lányt megerőszakoló borsodi férfiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","shortLead":"Az áruház alkalmazottai nem annyira tolerálták, hogy valaki megint tesz a szabályokra.","id":"20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d391220-fe5e-4132-bfc4-7a27257948d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71256e2-ad26-4d52-8d22-d0f67e339e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20190916_Beepitettek_a_bevasarlokocsik_koze_a_szabalytalanul_leparkolt_autot","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:22","title":"Beépítették a bevásárlókocsik közé a szabálytalanul leparkolt autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","shortLead":"Christine Lagarde kinevezésére rábólintott az Európai Parlament. ","id":"20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72a1689f-ae3d-4a1d-8ba3-7ed280716c9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7b1edf-29e8-4bb0-b853-b86673801b04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_christine_lagard_europai_kozponti_bank_europai_parlament","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:57","title":"Először vezetheti nő az Európai Központi Bankot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","shortLead":"A vietnami háború gerilláihoz hasonlította Kövér László az ellenzéket. ","id":"20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee085154-fbd3-44bf-ac7e-1393d6a05e7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_kover_laszlo_ellenzek_polgarhaboru_onkormanyzati_valasztas_bayer_show","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:19","title":"Kövér szerint az ellenzék polgárháborút akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]