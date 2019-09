Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","shortLead":"A neoliberális, föderalista és globalista elitek támadnak – erről tartott sajtótájékoztatót a CÖF.","id":"20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9658644-0287-462f-837c-f98c4810e6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93350481-6df4-48f9-8cd9-fbb51e55ecf0","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_cof_coka_alcivil_szervezet_tajekoztato","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:35","title":"Figyelmeztet a CÖF: Álcivil szervezetek támadják a magyar kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e56080f-42d1-4ae0-9bdb-a63b93f183ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármesteri hivatalban nem cáfolták, hogy Debrecen első embere sem az állami oktatást választotta a gyerekének.","shortLead":"A polgármesteri hivatalban nem cáfolták, hogy Debrecen első embere sem az állami oktatást választotta a gyerekének.","id":"20190917_Nepszava_a_debreceni_polgarmester_is_az_allami_penzbol_epult_maganiskolaba_iratta_a_gyereket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e56080f-42d1-4ae0-9bdb-a63b93f183ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2473b03-2794-42b1-b282-8bfe46de6903","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Nepszava_a_debreceni_polgarmester_is_az_allami_penzbol_epult_maganiskolaba_iratta_a_gyereket","timestamp":"2019. szeptember. 17. 07:40","title":"Népszava: a debreceni polgármester is az állami pénzből épült magániskolába íratta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","shortLead":"Száz orvos és szakdolgozó összehangolt munkájára volt hozzá szükség.","id":"20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b28fef81-5dd2-4e6b-9a94-a2a67dc9f5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279cd991-4fa3-4575-895c-8b4e471120d3","keywords":null,"link":"/elet/20190916_ezredik_sikeres_majatultetes_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:46","title":"Elvégezték az ezredik sikeres májátültetést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek egy remek játékot.","shortLead":"A Rockstar Games is készített egy klienst saját játékaihoz, amit azzal ünnepelnek, hogy ingyen letölthetővé tettek...","id":"20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cab17e0-d8c1-4dc2-b16c-0ab0ad6f016e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe42e4b4-67bd-4b0a-87f6-f436d7309047","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_grand_theft_auto_san_andreas_pc_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 17. 19:33","title":"Ingyen tölthető a Grand Theft Auto: San Andreas, az egyik legjobb GTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","shortLead":"Az utasokat egy másik vonatra szállították át.","id":"20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90369e8e-0820-47bd-8fc5-1e7d1d31335d","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_Elgazolt_egy_embert_a_Cegledre_tarto_szemelyvonat","timestamp":"2019. szeptember. 16. 12:44","title":"Elgázolt egy embert a Ceglédre tartó személyvonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A változáshoz való viszony a jövő nemzedékeinek sikerességét is nagyban befolyásolja: gyorsan, folyamatosan alkalmazkodnak a változáshoz, vagy lemaradnak - mutat rá Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere.","shortLead":"A változáshoz való viszony a jövő nemzedékeinek sikerességét is nagyban befolyásolja: gyorsan, folyamatosan...","id":"20190917_Miert_fontos_hogy_nyitottak_legyunk_a_valtozasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=498c4505-fc8b-415d-8f3d-446b950c009e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c5044f-7b66-4774-8c4c-b54625f6c0d3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190917_Miert_fontos_hogy_nyitottak_legyunk_a_valtozasra","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:15","title":"Miért fontos, hogy nyitottak legyünk a változásra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GVH két éve még nem szabott ki bírságot, mostani ellenőrzésének eredményével azonban nem volt maradéktalanul elégedett.","shortLead":"A GVH két éve még nem szabott ki bírságot, mostani ellenőrzésének eredményével azonban nem volt maradéktalanul...","id":"20190916_gvh_birsag_rubint_reka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbcbb183-8d30-493e-be58-d511bff77427&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8397bd-de9b-4eee-8389-8e03b5f8cfdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190916_gvh_birsag_rubint_reka","timestamp":"2019. szeptember. 16. 13:54","title":"Többmilliós bírságot kapott Rubint Réka a posztjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon az emberiségen. A magyar tudós szeptember 16-án született, rá emlékezünk.","shortLead":"Még időskorában is rendkívül aktív volt Szent-Györgyi Albert, a rák ellenszerét is kutatta, hogy segíteni tudjon...","id":"20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3dea81-ac91-496e-9b7d-d84d9f764562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281bb93d-0459-45fe-b638-ce63f7c0a2bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_szent_gyorgyi_albert_nobel_dij_c_vitamin","timestamp":"2019. szeptember. 16. 17:33","title":"Aki karon lőtte magát, hogy kutathasson – 126 éve született Szent-Györgyi Albert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]