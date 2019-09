A kormánypártok lakossági fórumain jó ideje a bevándorlás a téma. Jómagam is számos ilyen rendezvényen voltam az országgyűlési és az EU-s választások során. Ezért is mentem bizakodóan szerda este a csepeli Királyerdei Művelődési Ház felé, ahol Védjük meg közös eredményeinket! címmel a helyi Fidesz szervezett lakossági fórumot.

Az járt a fejemben a csepeli dugóban araszolva, hogy az önkormányzati kampányban talán végre nem az ország pszeudo-problémájáról, a képzelt migránsözönről kell meghallgatni egy hosszú beszédet, hanem el lehet egy kicsit merülni a helyi közösségek életében, a valódi magyar problémákban és megoldásokban.

Ráadásul Pintér Sándor volt a szerda esti húzónév, aki az egyik legígéretesebb hallgatni való, ha önkormányzatiságról van szó, és aki még a "csúcsidőben" sem hitt a Soros-terv létezésében. A magyar államigazgatás feje, belügyeink gazdája, egy szó mint száz: kiváló szórakozásnak ígérkezett a program. Már csak az előzenekar szerepét betöltő Németh Szilárdon kellett túlesni.

A csepeli helyi politikából felemelkedő Németh Szilárd nem hazudtolta meg magát, prológusában arról beszélt, hogy az önkormányzati választás valójában Európa sorskérdéseiről szól. Ő 12 éve még abból is országos ügyet tudott kovácsolni, hogy megnyitottak egy sörbárt Csepelen, aminek neki nem tetsző nevet adtak. Mindegy, gondoltam, elvégre jó ideje inkább országos politikában szerepel, nem az otthonában, jöhet végre Csepel.

Ennek megfelelően Borbély Lénárd fideszes polgármester következett, aki 3 percben annyit legalább elárult, hogy az ország kiemelten rossz közbiztonsággal rendelkező területei közül a legbiztonságosabbak közé emelkedett a városrész az elmúlt tíz évben, majd gyorsan át is adta a szót Pintér Sándornak, aki az első mondatában rúgott bele az őt imént méltató Németh Szilárdba. Németh ugyanis úgy vezette föl a belügyminisztert, hogy majd beszél az európai közbiztonságról, és arról, milyen felelősen döntött a kormány, mikor fenntartotta a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Erre mivel nyit Pintér?

Nincs rendkívüli helyzet, nincs semmiféle probléma.

Mi ez, ha nem a hátbaszúrása a kollégának? A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fantázianevű különleges állapotról az est további részében sem beszélt Pintér.

Ehelyett az előadása első perceiben összefoglalta a Belügyminisztérium tevékenységeit. Tizennégy területet említett az államigazgatástól a közmunka szervezésen, a közrend védelmen át a határvédelemig. Ez utóbbi tette ki mondandójának több mint a felét, de ne szaladjunk ennyire előre.

Pintér a legrégebb óta szolgáló miniszter, 2010 óta áll a belügyi tárca élén, és már az első Orbán-kormány alatt is ugyanezt a pozíciót töltötte be, ennek megfelelően van tapasztalata a munkájában. Ez látszott azon, ahogy egy-egy tevékenység bemutatásakor ki-ki kacsintott a csepeliek felé. Megpróbált mindent úgy elmondani, hogy azt a csepeliek is magukénak érezzék, még akkor is, ha épp most semmi különösebb kötődésük nincs az adott intézkedéshez. Így szerinte Csepel is szebb lett a közmunka intézménye által, a Csepel gyártmányú tűzoltóautók örökségét viszik tovább a most üzembe állított – természetesen nem Csepelen gyártott – magyar autók, és a csepelieknek is üdvözletüket küldik a titkosszolgálatok.

A lakossági fórum fele eltelt, és még alig esett szó kimondottan csepeli ügyekről, eddigre tehát nyilvánvalóvá vált, hogy pontosan ugyanolyan ez a fórum, mint bármelyik, amit az elmúlt pár választás kampányában szerveztek a kormánypártok. Az egyetlen pillanat, amire még egy csalódott újságíró is felkapta a fejét, egy ártatlan nyelvbotlás volt. Pintér a rendőrség munkájáról szólva úgy próbálta meg "csepelivé" tenni a témát, hogy elmondta, találkozott a parkolóban álló rendőrökkel, de ők nem jöhettek be pártpolitikai rendezvényre. Ekkor mondta azt, hogy

azért nem, "mert pártpolitikai rendőrséget építünk", pedig nyilván egy demokráciában szolgáló belügyminiszter "pártpolitika-mentest" szeretett volna mondani.

Eddigre persze mindenki a legnagyobb slágert várta, és nem is hagyta cserben őket Pintér. Készségesen kezdett bele Magyarország bevándorláspolitikájának ismertetésébe. Tudni kell, hogy

mi betartottuk a schengeni szabályokat, az egész válság alatt,

azok sértik a vonatkozó jogszabályokat, akik lezárták a belső határokat,

minket állítanak szégyenpadra, pedig csak öten tartották be a kvótamegállapodást (amelyben mi magyarok nulla fő befogadását vállaltuk)

És szóba kerültek a nyugati közbiztonsági állapotok, természetesen a fényes magyar helyzet tükrében.

A kérdések voltak hátra, amelyek közül az egyetlen Csepelre vonatkozó kérdés az volt, hogy vajon kihelyeznek-e a közeljövőben telepített traffipaxot a városrészben, amire Pintér azt mondta, hogy ha rajta múlik, szívesen, de nem hiszi, hogy ez a programpont segítene a választási győzelemben. Mindezek után megkérdeztem a fórum résztvevőit, milyen gondolatokat kaptak, amik segítenek nekik dönteni az önkormányzati választás során.