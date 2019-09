Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy furgonból bömböltették a zenét a Margit körúton, miközben a főpolgármester-jelölt a kultúrtao eltörlésének következményeiről próbált beszélni.","shortLead":"Egy furgonból bömböltették a zenét a Margit körúton, miközben a főpolgármester-jelölt a kultúrtao eltörlésének...","id":"20190918_karacsony_gergely_hekkeles_sajtotajekoztato_kulturtao_atrium_fidelitas_cirkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356d5df9-3186-4f6d-aeb7-924fa76406d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f471aa7-2434-4369-9388-4e6f2e1189ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_karacsony_gergely_hekkeles_sajtotajekoztato_kulturtao_atrium_fidelitas_cirkusz","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:13","title":"Cirkuszi indulóval hekkelték meg Karácsony sajtótájékoztatóját – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109","c_author":"Horn Gábor","category":"360","description":"2010 óta leplezetlenül, szégyenérzet nélkül zajlik egy új, hazai burzsoázia építése uniós pénzekből. A kohéziós alapból elvileg a fejlett és kevésbé fejlett régiók közti különbséget kellett volna csökkenteni, ám épp fordítva történt, nagyobb lett köztük a szakadék. Vélemény.","shortLead":"2010 óta leplezetlenül, szégyenérzet nélkül zajlik egy új, hazai burzsoázia építése uniós pénzekből. A kohéziós alapból...","id":"20190918_Horn_Gabor_A_kozossegrombolo_unios_kifizetesekrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96eb6940-df9f-4442-8be6-798d4bd38109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5effd9c9-f9fd-4b5c-afe6-5f67bea0d040","keywords":null,"link":"/360/20190918_Horn_Gabor_A_kozossegrombolo_unios_kifizetesekrol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:28","title":"Horn Gábor: A közösségromboló uniós kifizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab778d9a-96af-49b4-97dc-f65ce7a99aa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai hírközlési hatóság adatbázisában található dokumentumok választ adhatnak arra, mennyi RAM és mekkora akkumulátor kerül az idei iPhone-okba.","shortLead":"A kínai hírközlési hatóság adatbázisában található dokumentumok választ adhatnak arra, mennyi RAM és mekkora...","id":"20190918_apple_iphone_11_pro_max_akkumulator_merete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab778d9a-96af-49b4-97dc-f65ce7a99aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce3eab18-c7a1-4bf8-a685-1a92d95bb487","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_apple_iphone_11_pro_max_akkumulator_merete","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:03","title":"Erre számíthatnak azok, akik új iPhone-t vásárolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva. A turpisságra az új iOS-verzióban derült fény.","shortLead":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva...","id":"20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60d8f3-a963-4ac1-93c0-7b2358bbc58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:20","title":"Furcsa jelenség: miért akarja velünk bekapcsoltatni a Facebook a Bluetooth-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem hívő Pintér Sándor. A legkevesebb szó természetesen Csepelről esett, bár Pintér próbált mindent kontextusba helyezni: Csepel is szépül a közmunka miatt, és ott is járnak az új tűzoltóautók. ","shortLead":"Megnéztük, milyen csepeli fórumot tart két ellentétes nagyágyú: a Soros-tervben hívő Németh Szilárd és az abban nem...","id":"20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ece7b32-475e-443f-bee2-df59dd8a01b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9c87ba2-6b4a-47c2-8e4f-0381223947fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csepel_pinter_sandor_lakossagi_forum_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:00","title":"Pintér Sándor nyilvánosan hátba szúrta Németh Szilárdot egy csepeli fórumon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"A lengyel kormány magyar mintára korlátozná a sajtót, emelkedik a benzinár. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190918_Radar_360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f332192-dc23-4004-b927-cb7037a5176e","keywords":null,"link":"/360/20190918_Radar_360","timestamp":"2019. szeptember. 18. 17:30","title":"Radar 360: Gyerekek közt kampányoló államtitkár és remény a brexit megoldására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton. Az erről készült felvételről most adtak ki hivatalos állásfoglalást.","shortLead":"Néhány éve az amerikai haditengerészet pilótái furcsa, rendkívül gyorsan mozgó tárgyra lettek figyelmesek az égbolton...","id":"20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa085c37-3c13-4618-a4cd-afbd875a6879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c87ae5-d860-49c6-a766-672715b09a37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_amerikai_haditengereszet_ufo_azonosithatatlan_repulo_targy","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:17","title":"Megszólalt Amerika: valódiak a furcsa repülő tárgyról készült videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]