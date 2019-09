Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és nagy riválisa, a Ferrari. Ketten 10 év alatt 10 Le Mans-t nyertek.","shortLead":"A 60-as évek volt a hosszú távú autóversenyzés talán legnagyobb korszaka, olyan versenyautókkal mint a Ford GT40 és...","id":"20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96e2a07b-0628-4c7a-a861-0334f1dc8be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad69e6f-e455-4048-a4b4-1ac02f8b4e12","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_Megjott_a_Ford_vs_Ferrari_film_elozetese","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:29","title":"Megjött a Ford vs. Ferrari film előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valamennyien hőgutát kaptak.","shortLead":"Valamennyien hőgutát kaptak.","id":"20190918_japan_hoseg_hoguta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e401fbe-dd3d-49b1-b226-dabdd7b72d60","keywords":null,"link":"/elet/20190918_japan_hoseg_hoguta","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:40","title":"Egy hét alatt 4000 ember került kórházba a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d","c_author":"T. R.","category":"itthon.tarsadalom","description":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság. A helyi testület korábban érdemi vizsgálat nélkül dobta a kifogást.","shortLead":"Sérti a választás tisztaságát a Fidesz-embléma melletti kerületi jelkép – mondta ki a Fővárosi Választási Bizottság...","id":"20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=262b212a-7d90-4853-855c-6727e7afd10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8cc08e-2b6a-4e99-8d1e-365ad4e733b0","keywords":null,"link":"/itthon.tarsadalom/20190917_Onkormanyzati_logoval_kampanyolt_a_fideszes_alpolgarmester__jogsertest_kovetett_el","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:14","title":"Önkormányzati logóval kampányolt a fideszes alpolgármester – jogsértést követett el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult – átverést.","shortLead":"Casey Vinerre a napokban 15 hónapos börtönbüntetést szabtak ki, mert segített kitervelni egy – végzetessé fajult –...","id":"20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbaccb4-47ab-4be8-8b0e-de54894fe757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652beb4c-e833-4cab-99c6-4e400f28eea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_casey_viner_call_of_duty_swatting_gyilkossag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:03","title":"15 hónap börtönt kapott a Call of Duty-játékos, mert segített kitervelni egy halálos ugratást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon betiltott szerzőként nemzetközi szervezetek élén népszerűsítette a magyar irodalmat.","shortLead":"„Ami kiszúrás, az néha szerencse vagy kedvezés.” A világhírű író életfilozófiája tapasztalaton alapult: itthon...","id":"20190918_Napfogyatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0253a9c-d2e4-4164-81f9-aa2773466742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ed4fd5b-7081-478b-9603-5640cb847bc7","keywords":null,"link":"/360/20190918_Napfogyatkozas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:30","title":"\"Tudtam ellenszenvet érezni a fölöttem pöffeszkedő hatalommal szemben\" – Konrád György emlékezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","shortLead":"Keszthelyen szólta el magát a Miniszterelnökséget vezető miniszter.","id":"20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13f37d16-c004-4be4-8056-8e1231507d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574b90e4-1e26-456e-899d-9791a0b1c220","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Gulyas_Gergely_abban_bizik_hogy_legkozelebb_mar_nem_is_all_ki_senki_a_fideszes_jeloltek_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:28","title":"Gulyás Gergely abban bízik, hogy legközelebb már nem is áll ki senki a fideszes jelölt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","shortLead":"A Belvárosi Színház produkciójában az alaphelyzet nem, de a mondanivaló változott.","id":"201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0139c087-cc38-4654-882f-969c1864bc70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadd618d-0149-4e06-a6a3-692d3eca054c","keywords":null,"link":"/360/201938_szinhaz__megneznivalo_becezo_szavak","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:30","title":"Oscarokkal díjazott filmet feledtet a Becéző szavak budapesti előadása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","shortLead":"Úgy tűnik, egy óvodában kampányoltak.","id":"20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66a05d8-2faf-41ec-a53e-4c173a1108f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d050e8-7043-4ece-a22e-6b54c2c3cc27","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Fideszes_kampany_Novak_Katalin_allamtitkar_es_Klausmann_Viktor_polgarmesterjelolt_gyerekjatekok_kozott_interjuvoltak_egymast","timestamp":"2019. szeptember. 18. 16:06","title":"Fideszes kampány: Novák Katalin államtitkár és Klausmann Viktor polgármesterjelölt gyerekjátékok között interjúvolták meg egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]