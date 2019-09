Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","shortLead":"Azt hisszük, hogy a kölcsönösség alap.","id":"20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13e725b-edc6-41e8-baf8-1c04f2c2d599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3991363-f395-441f-ab81-fc344eb1db31","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190919_Feleannyi_baratunk_van_mint_gondoljuk","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:15","title":"Feleannyi barátunk van, mint gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak a pénzükért.","shortLead":"Nem tucatjátékokat készített az Apple Arcade nevű szolgáltatásához, az előfizetők prémiumnak tűnő programokat kapnak...","id":"20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=228d2493-7def-4d18-869d-ea0627f1a2cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38a87cc-4302-4fbc-bc8d-731f314644a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190917_apple_arcade_streaming_jatekszolgaltatas","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:40","title":"Érdekes játékokkal indít az Apple filléres játékszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0a572b-7b73-4c51-938c-76d1c94dfa33","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ki indította és miért a váratlan légicsapást? 