[{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég külsős munkavállalói. Ha valaki mégsem szeretné, hogy ilyen történjen, a megosztást ki lehet majd kapcsolni – legalábbis ezt ígérik.","shortLead":"A Bloombergnek árulta el a Facebook, hogy az új Portal eszközük által begyűjtött hangokat is elemezni fogják a cég...","id":"20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af3de8df-2d79-4af8-ad2e-7a5cdca6953d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190919_facebook_portal_tv_hallgatozas_hangutasitas","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:04","title":"A Facebook tévés okossága is hallgatózni fog, de azt mondják, ki lehet kapcsolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","shortLead":"Most már biztosan nagyon várják a halloweent.","id":"20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b44dd4d-1267-48d7-8a75-0e1a3b045bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c31c59d9-c4a7-4860-a4cd-c06ed203e27a","keywords":null,"link":"/elet/20190918_Epp_leszallt_egy_kislany_az_iskolabuszrol_mikor_meglatta_az_anyjat_unikornisnak_oltozve","timestamp":"2019. szeptember. 18. 14:20","title":"Épp leszállt a kislány az iskolabuszról, mikor meglátta az anyját unikornisnak öltözve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","shortLead":"Nem lehet Orbán Viktor nyaralásáról kérdezni, mert az nem érint kormányzati hatáskört.","id":"20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43973a1-5994-403e-8f5f-e3646d0bb259","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_kover_laszlo_orban_viktor_nyaralas_horvatorszag","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:55","title":"Kövér: Magánügy, hogy Orbán Csányiék horvát szigetére ment-e nyaralni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de084242-f843-4956-809e-73625cd87e81","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület kikiáltási ára 4 milliárd forint.","shortLead":"Az épület kikiáltási ára 4 milliárd forint.","id":"20190918_Egy_jelentkezo_mar_van_a_budai_magankorhaz_epuletere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de084242-f843-4956-809e-73625cd87e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5bb99b-7897-41b9-92b1-c2ee969675ee","keywords":null,"link":"/kkv/20190918_Egy_jelentkezo_mar_van_a_budai_magankorhaz_epuletere","timestamp":"2019. szeptember. 18. 15:42","title":"Valaki máris bejelentkezett a budai magánkórház eladó épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot Oroszországban. ","shortLead":"Ügyvédje szerint a volt kém a beszervezési kísérlet visszautasítása miatt kapott olyan sokára menedékjogot...","id":"20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf808ca3-7ef2-481d-807b-c8c146aa1e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab7970bd-13af-44cf-8974-04b0c4cfcdc1","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Snowden_azt_allitja_az_oroszok_megprobaltak_beszervezni","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:06","title":"Snowden azt állítja, az oroszok megpróbálták beszervezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt titoktartási megállapodását.","shortLead":"Elvennék a könyve után kapott pénzt, mert Washington szerint a kötettel Snowden ismét megszegte a korábban aláírt...","id":"20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d206327a-d5bb-422d-8ee1-775d8e06b155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6afa32a-ecfb-4bc2-a5e5-2d08412018a2","keywords":null,"link":"/kultura/20190918_edward_snowden_konyv_amerikai_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 18. 07:21","title":"Furmányos trükkel büntetné Snowdent az amerikai kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit szexuális erőszak bűntettének kísérletével gyanúsítanak – olvasható a Fővárosi Törvényszék mai közleményében.","shortLead":"A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra elrendelte annak a férfinak a letartóztatását, akit szexuális erőszak...","id":"20190917_nokkel_eroszakoskodott_a_bulinegyedben_egy_honapot_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfe27e70-94e3-4bbe-ac6c-a29bcab4a6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d681f8-b491-474a-8d4e-9f7b30506937","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_nokkel_eroszakoskodott_a_bulinegyedben_egy_honapot_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 17. 15:08","title":"Nőkkel erőszakoskodott Budapesten, rács mögé került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]