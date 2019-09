Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","shortLead":"Megszaporodott a mezőny XVIII. kerületben, az ellenzék szerint nagyon gyanús az ügy.","id":"20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0228229d-d480-4106-b88b-775716cc09e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3fdf16-667f-4a29-99eb-e02c901fca1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_onkormanyzati_valasztas_budapest_xviii_kerulet","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"Választási csalást sejt az ellenzék, feljelentést tesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8187107-7c93-4ef7-8569-8198ce01d371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár az ellenzéki szavazóknál kevesebben gondolják úgy, hogy az ember tehet róla.","shortLead":"Bár az ellenzéki szavazóknál kevesebben gondolják úgy, hogy az ember tehet róla.","id":"20190919_A_Fidesz_szavazoi_szerint_a_kormanynak_joval_tobbet_kell_tennie_a_klimavaltozas_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8187107-7c93-4ef7-8569-8198ce01d371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e411449-e14e-4882-af6f-54c86bc1e673","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_Fidesz_szavazoi_szerint_a_kormanynak_joval_tobbet_kell_tennie_a_klimavaltozas_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 19. 15:22","title":"A Fidesz szavazói szerint a kormánynak jóval többet kell tennie a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pisztoly meg volt töltve.","shortLead":"A pisztoly meg volt töltve.","id":"20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c6a17c-58cd-41c5-88e0-211e98ada522","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Fegyvert_es_eles_loszereket_talaltak_egy_nemet_autoban_Roszken","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:37","title":"Fegyvert és éles lőszereket találtak egy német autóban Röszkén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is alakította a történelmet. Barátjával és küzdőtársával, Konrád György íróval egy héten halt meg. ","shortLead":"A demokratikus ellenzék egyik kulcsfigurája, a történelmi nevét dacos büszkeséggel viselő Rajk László saját jogán is...","id":"201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6434c239-8f19-4bf2-b606-2a13e102c669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ad20ccd-e97f-4b17-afac-05adbc67f8bd","keywords":null,"link":"/360/201938__rajk_laszlo__a_nev_vedelme__szamizdatbutik__szimbolikus_epizodok","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:20","title":"\"A nevem miatt könnyű volt szerepemen felül elhíresülnöm\" – Szimbolikus epizódok Rajk László életéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","shortLead":"Kafiya Mahdi letette az állampolgári esküt Fóton, ahová évekkel ezelőtt még menekültként érkezett Szomáliából. ","id":"20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=243d716a-7970-4cf0-965f-c49c22541373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d72d102-a847-4c74-bcf7-6da8204d09cd","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Konnyu_Leckek_Kafiya_magyar_allampolgar","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:09","title":"Magyar állampolgár lett a menekült lány, akiről film is készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és minden hasonló tevékenységre. Orbán Viktor miniszterelnök az Alkotmányvédelmi Hivatal (AH) új, XI. kerületi épületének átadási ünnepségén járt.","shortLead":"A kormányfő szerint a modern magyar államnak szüksége van még alkotmányvédelemre, nemzetbiztonsági szolgálatokra, és...","id":"20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=461f19f3-0bcc-46f7-9d81-fc9363e3a56b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da79794d-dbe2-4a76-95c8-2d75a82e902a","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Orban_A_magyar_allamnak_szuksege_van_titkosszolgalatra","timestamp":"2019. szeptember. 19. 12:01","title":"Orbán: A magyar államnak szüksége van titkosszolgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41036ddb-c7cd-42e7-91e6-9ad1fa223ac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Méreten felüli és bélelt sírgödrök miatt tettek panaszt, amelyekért 50-100 ezer forintot kértek zsebbe.","shortLead":"Méreten felüli és bélelt sírgödrök miatt tettek panaszt, amelyekért 50-100 ezer forintot kértek zsebbe.","id":"20190919_Csuszopenz_vizsgalat_budapest_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41036ddb-c7cd-42e7-91e6-9ad1fa223ac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48e97865-3096-4f1d-8827-f9f5f646b2c5","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Csuszopenz_vizsgalat_budapest_temeto","timestamp":"2019. szeptember. 19. 16:57","title":"Csúszópénzek miatt indult vizsgálat a fővárosi temetőknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","shortLead":"Egy hónap múlva iktatják be az új japán uralkodót, aki a jeles eseményen egy abszolút egyedi kocsiban fog megérkezni.","id":"20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08625e8-58c3-4ea8-a292-a20497d51edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72910a30-8d28-4eea-8c1d-1e2a6bab048d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190920_2019ben_ilyen_parades_hibrid_autot_kap_egy_uj_csaszar","timestamp":"2019. szeptember. 20. 11:21","title":"Ilyen hibridet kap az új császár 2019-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]