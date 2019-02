Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"edba6800-1e05-4e92-a9aa-b6817ab6e34d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműnek tűnik, hogy a módosabb nagycsaládok komoly ösztönzőt kaptak a kormánytól ahhoz, hogy hamarosan lecseréljék autójukat. De rajtuk kívül él még körülbelül 140 ezer kevésbé tehetős nagycsalád is az országban.","shortLead":"Egyértelműnek tűnik, hogy a módosabb nagycsaládok komoly ösztönzőt kaptak a kormánytól ahhoz, hogy hamarosan...","id":"20190212_auto_vasarlas_nagycsaladok_tamogatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edba6800-1e05-4e92-a9aa-b6817ab6e34d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7998bd2-a917-4f34-8df7-bb7dfdc225fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190212_auto_vasarlas_nagycsaladok_tamogatas","timestamp":"2019. február. 12. 12:25","title":"Jól hangzik az ingyen 2,5 millió autóra, de kiknek van pénze a többire?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d5a95-b23f-4625-9f14-068d790b6633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ikee Rikako nemrég rosszul lett, a vizsgálatokból pedig kiderült, hogy leukémiás. 18 éves. ","shortLead":"Ikee Rikako nemrég rosszul lett, a vizsgálatokból pedig kiderült, hogy leukémiás. 18 éves. ","id":"20190212_Leukemiat_diagnosztizaltak_az_egyik_legnagyobb_japan_uszotehetsegnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=496d5a95-b23f-4625-9f14-068d790b6633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d16793-5c54-43dd-8d65-7169a829c4fe","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Leukemiat_diagnosztizaltak_az_egyik_legnagyobb_japan_uszotehetsegnel","timestamp":"2019. február. 12. 09:50","title":"Leukémiát diagnosztizáltak az egyik legnagyobb japán úszótehetségnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8829c818-a805-4602-83cb-046417870744","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő pajzsként is felhasználják a gyerekeket.","shortLead":"Van, ahol harcolnak is a gyerekek, máshol kiszolgálják a hadsereget, a lányokat házasságba kényszerítik, de élő...","id":"20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8829c818-a805-4602-83cb-046417870744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d618f25a-60ca-45e5-a61f-97fb40d44cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_250_ezer_gyereket_kenyszeritettek_katonanak","timestamp":"2019. február. 12. 07:22","title":"250 ezer gyereket kényszerítettek katonának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e94b4bc-52ec-4d5c-9cc6-bd632e6ae97f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Budapesten érezhető volt az oroszok miatti feszültség, a szlovák fővárosban inkább gazdasági kérdések kerültek szóba. ","shortLead":"Budapesten érezhető volt az oroszok miatti feszültség, a szlovák fővárosban inkább gazdasági kérdések kerültek szóba. ","id":"20190212_Sem_a_civileket_sem_a_Huawei_nem_kerult_elo_Pompeo_pozsonyi_latogatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e94b4bc-52ec-4d5c-9cc6-bd632e6ae97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4779807e-83c4-4c3d-b3aa-27be31f5b20b","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Sem_a_civileket_sem_a_Huawei_nem_kerult_elo_Pompeo_pozsonyi_latogatasan","timestamp":"2019. február. 12. 14:56","title":"Sem a civilek, sem a Huawei nem került elő Pompeo pozsonyi látogatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már a kiterjesztett valóságot használja. Az újdonságot ezúttal az Engadget újságírói nézhették meg közelebbről.","shortLead":"Egyre többen kapnak lehetőséget, hogy kipróbálják a Google térképszolgáltatásának új verzióját, amely már...","id":"20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcf0c72-9bf0-420f-8fb9-36aca035ed10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190212_google_maps_terkep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2019. február. 12. 18:33","title":"Felejtse el, amit a Google Térképről eddig tudott, teljesen más lesz a navigálás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","shortLead":"Szeretnék megszólítani a mozgáskorlátozott rajongókat is. ","id":"20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8348ee-16a4-43ca-86a3-1517d81b2d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353f4741-876b-49c9-950f-995a34c4508a","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Kerekesszek_labprotezis_Barbie_baba_Mattel","timestamp":"2019. február. 12. 16:18","title":"Jönnek a kerekesszékes és a lábprotézises Barbie-babák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiút másfél hete nem találják. ","shortLead":"A fiút másfél hete nem találják. ","id":"20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"875bd3d3-05df-44e3-a1af-2b41a5077b20","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Eltunt_egy_15_eves_fiu_Ujpestrol","timestamp":"2019. február. 12. 07:38","title":"Eltűnt egy 15 éves fiú Újpestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból juthatnak lakáshoz a három gyermeket vállaló fiatal házasok, amennyiben a 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kombinálják a csokkal – számolta ki az Otthon Centrum. Az már más kérdés, hogy mire megvásárolják a lakást, a piac benyelheti a kedvezmények bizonyos részét, hiszen nyártól áremelkedés várható a támogatásoknak köszönhető pluszkereslet miatt.","shortLead":"Bár a vasárnap bejelentett kedvezmények pontos feltételei még nem ismertek, akár száz százalékban állami támogatásból...","id":"20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65290fde-9280-4c74-95d0-80bab21ae4ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a2f2bd-a8e1-4e92-a2e2-590c13e6d495","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190213_Ingyen_lakast_matekozhatnak_ki_a_harom_gyereket_vallalo_fiatal_hazasok","timestamp":"2019. február. 13. 08:52","title":"Ingyenlakást matekozhatnak ki a három gyereket vállaló fiatal házasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]