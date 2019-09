Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98950342-c69f-4185-ae11-a6bc6ef2c7f7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ecuadori születésű versenyző a belgiumi futamon rohant bele Anthoine Hubert autójába. Ő túlélte, Hubert a kórházban életét vesztette.","shortLead":"Az ecuadori születésű versenyző a belgiumi futamon rohant bele Anthoine Hubert autójába. Ő túlélte, Hubert a kórházban...","id":"20190922_forma_2_halalos_baleset_anthoine_hubert_juan_manuel_correa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98950342-c69f-4185-ae11-a6bc6ef2c7f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2962ca-a1eb-447a-a912-87b9a38db00c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_forma_2_halalos_baleset_anthoine_hubert_juan_manuel_correa","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:23","title":"Felébresztik a mesterséges kómából a Forma-2-es horrorbalesetet túlélő pilótát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","shortLead":"A filmrendező vasárnap hunyt el, 86 éves volt.","id":"20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7c435d4-723d-4d6d-9ac7-913a95086f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d913da8-0124-4a35-8569-56798ceec976","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Orban_Viktor_a_Facebookon_bucsuzott_Sara_Sandortol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 17:50","title":"Orbán Viktor a Facebookon búcsúzott Sára Sándortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanzániában történt a tragédia.","shortLead":"Tanzániában történt a tragédia.","id":"20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1af0c764-b245-41cb-a3b3-046d6ae089e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad01f88-fd74-4d8e-9744-351fc12bb754","keywords":null,"link":"/vilag/20190921_Megfulladt_a_ferfi_aki_a_viz_alatt_akarta_megkerni_baratnoje_kezet","timestamp":"2019. szeptember. 21. 20:29","title":"Megfulladt a férfi, aki a víz alatt akarta megkérni barátnője kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","shortLead":"Az apropót az adta, hogy 25 éve mutatták be a Jóbarátok első részét.","id":"20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93447cdd-6303-48cb-b2c1-596b108f2f05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b16b0232-82ac-46c3-847a-dc37f747edf6","keywords":null,"link":"/elet/20190921_Tucatnyian_enekeltek_a_Budos_macskat_New_Yorkban","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:59","title":"Tucatnyian énekelték a Büdös macskát New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28","c_author":"Harle Tamás","category":"360","description":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő pénzforrások ellenére miért nem mozdul előre a magyar futball?","shortLead":"A szeptember 9.-én elbukott magyar–szlovák Európa-bajnoki selejtező újból felveti a kérdést: a kiapadhatatlannak tűnő...","id":"201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c297e7be-1d55-4b5c-825b-65dbb576dc28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4915dcb-a396-4020-8943-72b7823d722e","keywords":null,"link":"/360/201938__muszbek_mihaly_sportkozgazdasz__focirol_atlathatosagrol__helyben_futas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 13:30","title":"Muszbek Mihály: Dönteni kell! Eredményes klubfutball vagy utánpótlásnevelés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó példával járnának elől a kütyük használatában – hangsúlyozták a HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendégei, Domonkos Katalin pedagógus és Szondy Máté pszichológus. A kerekasztalon egyebek mellett szó esett a digitális „én” elismerés utáni vágyáról, a sexting helyéről a párkapcsolatokban és arról, hogy a szülők mit osszanak meg a gyerekeikről az interneten.","shortLead":"Kevesebb lenne a zaklatás és az internetfüggőség, ha a szülők többet beszélgetnének a gyerekeikkel, és maguk is jó...","id":"20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0461853b-9ad0-4040-9811-7d3bb794cec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7171878c-14be-44bd-9ea4-e69e72c38c43","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190922_A_tulvedett_gyerekbol_aldozat_a_bantalmazottbol_pedig_bantalmazo_valhat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:15","title":"A túlvédett gyerekből áldozat, a bántalmazottból pedig bántalmazó válhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse az üvegházhatású gázkibocsátást 2030-ra, ráadásul mindenféle új találmány nélkül, csupán a jelenleg létező technológiákkal és magatartásbeli változtatásokkal – véli egy nemzetközi kutatócsoport.","shortLead":"A globális gazdaság minden ágazatában megvan a lehetőség arra, hogy gyors mértékben a felére csökkentse...","id":"20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd2d826-0532-476f-9958-10afb1289528","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_uveghazhatasu_gazok_kibocsatasa_csokkentes_2030","timestamp":"2019. szeptember. 22. 18:03","title":"Most már oda kell lépni, ha nem akarjuk, hogy megfojtsák a Földet a káros gázok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]