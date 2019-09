Hétfőn megvastagszik felettünk a felhőzet, és többfelé eleredhet az eső, délután nyugaton, délnyugaton záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak.

A keleties szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Délután 15-23 fokot mérhetünk.

Hétfőn kettősfronti hatás terheli szervezetünket. Felerősödhetnek a görcsös panaszok, hasi- és izomgörcsök, fejfájás, valamint migrén is kialakulhat. Vérnyomás-ingadozás, keringési problémák is felléphetnek. A front okozta tünetek mellett a borongós idő is fáradékonyabbá, levertebbé tehet minket. Öltözzünk rétegesen! Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok zöldséget, gyümölcsöt, C-vitaminban gazdag ételeket!

Kedden kezdetben délen, délnyugaton eshet, délután pedig már csak néhol nyugaton fordulhat elő gyenge eső. Északon több helyen felszakadozhat a felhőzet, itt több órára kisüthet a nap. Az északi szél nagyrészt mérsékelt, néhol élénk lesz. Hajnalban 5-14, délután 17-24 fok között alakulhat a hőmérséklet.