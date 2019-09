Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül keringő űrállomásra. Ehhez először egy műholdat kell telepíteni.","shortLead":"A tervek szerint a NASA nem közvetlenül a Holdra – később a Marsra – küldené az űrhajósait, hanem egy, a Hold körül...","id":"20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c3947f8-7d27-4c28-a3e2-8693f3d28e02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d9f298-6105-464f-9863-317da727da04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_nasa_holdra_szallas_cubesat_muhold_gateway_urallomas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 20:03","title":"Zöld utat kapott a NASA történetének talán legfontosabb műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szövetségi kapitánynak fogalma sincs, mi történhetett Magát Krisztinával. ","shortLead":"A szövetségi kapitánynak fogalma sincs, mi történhetett Magát Krisztinával. ","id":"20190921_Nem_erkezett_meg_a_thaifoldi_vb_helyszinere_az_egyik_magyar_sulyemelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89a1c089-9a35-4f77-99e9-95b280be724e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b115935b-4cbc-4d5e-a3fb-c28768418962","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Nem_erkezett_meg_a_thaifoldi_vb_helyszinere_az_egyik_magyar_sulyemelo","timestamp":"2019. szeptember. 21. 16:17","title":"Nem érkezett meg a thaiföldi vb helyszínére az egyik magyar súlyemelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta, több tízezer külsős alkalmazás gyűjtött jogszerűtlenül adatokat a felhasználókról.","shortLead":"A Cambridge Analytica elemzőcég nevével fémjelzett botrány után átfogó vizsgálatot lefolytató Facebook úgy találta...","id":"20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64947336-61bb-45a3-887e-e5ee61475071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00c4aa96-44ff-4538-9ce9-1c7ffae37480","keywords":null,"link":"/tudomany/20190921_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes_alkalmazas_engedely_visszavonasa","timestamp":"2019. szeptember. 21. 23:09","title":"Több tízezer alkalmazás garázdálkodott a Facebookon, felfüggesztették őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:\r

\r

","shortLead":"A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 38. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat...","id":"20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c9e382-be2e-47d0-a9de-fe268dd1bba3","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Lassuk_nyerte_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:48","title":"Lássuk, nyert-e a hatos lottón!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","shortLead":"Változás kell, most rögtön – üzeni a fiatal aktivista, aki egy jókora épületre “véste” fel szavait.","id":"20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=094570d8-6eed-47ad-9f8c-1644c73c14ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa93924-d876-468f-8ba1-92fc78ea07fa","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Greta_Thunberg_egy_egesz_epuletet_kidekoralt_a_klimavaltozas_elleni_harcarol_szolo_szovegekkel","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:29","title":"Greta Thunberg egy egész épületet kidekorált a klímaváltozás elleni harcáról szóló szövegekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha a dolgozatírás egyes, ugrik a sajtóigazolvány.","shortLead":"Ha a dolgozatírás egyes, ugrik a sajtóigazolvány.","id":"20190922_Levizsgaztatjak_a_kinai_allami_media_10_ezer_dolgozojat_a_partelnok_ideologiajabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9809caf-bc8d-41fe-8968-253c1d03f27c","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Levizsgaztatjak_a_kinai_allami_media_10_ezer_dolgozojat_a_partelnok_ideologiajabol","timestamp":"2019. szeptember. 22. 09:48","title":"Levizsgáztatják a kínai állami média 10 ezer dolgozóját a pártelnök ideológiájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban szegény körülmények között élő embereket, például romákat, fogyatékosokat vagy rokkantakat próbálnak majd támogatni. \r

","shortLead":"Elsősorban szegény körülmények között élő embereket, például romákat, fogyatékosokat vagy rokkantakat próbálnak majd...","id":"20190921_Szegenyeket_segito_alapitvanyt_hoz_letre_Beer_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85d644b8-1133-48b3-9076-c014d11bb03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4687fb3-5508-4652-9928-5770dfd2e8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190921_Szegenyeket_segito_alapitvanyt_hoz_letre_Beer_Miklos","timestamp":"2019. szeptember. 21. 15:19","title":"Szegényeket segítő alapítványt hoz létre Beer Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott korallok is csak korlátozottan tudnak ellenállni a víz szokatlanul magas hőmérsékletének.","shortLead":"Még a \"szuperkorallok\" is bajba kerülhetnek az egyre melegedő óceánokban, ezek a nagy hőmérsékletingadozásokhoz szokott...","id":"20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01e74d44-dc31-436b-9c27-aae05bdc0be2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31a8721-71c5-4353-a418-773a3489829f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_szuperkorallok_viz_gyors_melegedese_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:03","title":"A rendkívül ellenálló \"szuperkorallok\" sem bírják már sokáig a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]