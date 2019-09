Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4ba40a0-d924-439a-8a85-2add4eee47e3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Akár 450-600 ezer forintból kijön egész nyárra egy apartman.","shortLead":"A vásárlásnál még költséghatékonyabb megoldás a bérlés. Akár 450-600 ezer forintból kijön egész nyárra egy apartman.","id":"20190924_A_Balatonnal_mar_nem_a_nyaralovasarlas_a_slager","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ba40a0-d924-439a-8a85-2add4eee47e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8010e14-2f57-478f-824c-eda25f6e6f19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_A_Balatonnal_mar_nem_a_nyaralovasarlas_a_slager","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:34","title":"A Balatonnál már nem a nyaralóvásárlás a sláger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők között. ","shortLead":"A háború utáni zsidó árvaházak lakói találkoztak egy összejövetelen, többen régi ismerősökre is bukkantak a résztvevők...","id":"20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6314a924-cee0-4397-8a15-ca26608d3210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa42ceff-aecc-4103-a609-02a3d110a83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Idos_holokauszttulekok_talaltak_ujra_egymasra_egy_budapesti_talalkozon__video","timestamp":"2019. szeptember. 23. 12:25","title":"Idős holokauszttúlélők találtak újra egymásra egy budapesti találkozón – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","shortLead":"Egységesítik majd az orosz és az abház katonai irányítás szabványait, a fegyveres erők kiképzését és felszerelését is.","id":"20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78247ade-e280-49a0-82da-e2de5cf5fbfe","keywords":null,"link":"/vilag/20190923_Moszkva_felfegyverzi_az_abhaz_hadsereget","timestamp":"2019. szeptember. 23. 14:16","title":"Moszkva felfegyverzi az abház hadsereget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez is egy tévés szempont.","shortLead":"Ez is egy tévés szempont.","id":"20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dfe8d8ba-22b9-4795-961f-63091873ba22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1ebaf-f850-4533-9e3e-3dec97fa963a","keywords":null,"link":"/kultura/20190923_Az_Orbant_is_kifigurazo_showman_a_Tronok_harcanak_koszonte_meg_az_ujabb_Emmydijat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:24","title":"Az Orbánt is kifigurázó showman a Trónok harcának köszönte meg az újabb Emmy-díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0","c_author":"Révész Sándor","category":"kultura","description":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen helye van Amerika zenéjében, hanem ő Amerika zenéje”. Irving Berliné volt az egyik leglátványosabb amerikai sikertörténet. A nyomor mélyéről ugrott a gazdagság csúcsára pár év alatt. Ő írta az Egyesült Államok nem hivatalos himnuszát. Harminc éve ért véget az egy évszázadnál hosszabb élete.","shortLead":"Ezt a címet George Gershwin adta Irving Berlinnek. A zeneszerző Jerome Kern pedig azt mondta róla: „Nem egyszerűen...","id":"20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e25eed60-0c38-4b03-b7b0-ca633f0693b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14e0be5-9722-4a25-a860-311c036ebd6f","keywords":null,"link":"/kultura/20190922_Az_emigrans_mintapatriota_akibol_a_valaha_elt_legnagyobb_dalszerzo_lett","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:30","title":"Az emigráns mintapatrióta, akiből „a valaha élt legnagyobb dalszerző” lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve a környékükön - közölte a rendőrség vasárnap a honlapján.","shortLead":"Komplex bűnügyi és rendészeti ellenőrzést tartottak Budapesten, az V., VI. és VII. kerületi szórakozóhelyeken, illetve...","id":"20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0719713a-a7c6-4b0d-bed2-0722c4ab357b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15991896-ad45-4bc9-92b6-a372aa4c87d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190922_Nagy_razzia_volt_a_bulinegyedben_a_rendorseg_11_embert_allitott_elo","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:40","title":"Nagy razzia volt a bulinegyedben, a rendőrség 11 embert állított elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139","c_author":"MTA","category":"kkv","description":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","shortLead":"Nőtt Svájc óraexportja augusztusban éves összevetésben, a júliusihoz hasonló mértékben.\r

\r

","id":"20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7828d4ea-44d2-42cc-981d-146e5887e139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ae6ddc-32a2-45eb-a7c5-868e111f22cf","keywords":null,"link":"/kkv/20190922_Jol_mennek_a_svajci_orak_az_export_felet_hat_orszagban_vasaroljak_meg","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:06","title":"Jól mennek a svájci órák, az export felét hat országban vásárolják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett, a harmadik Verstappen.","shortLead":"A Ferrari-pilóta első futamgyőzelmét aratta a szezonban, a második helyen csapattársa, Charles Leclerc végzett...","id":"20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2421374f-aafa-42f3-9d7c-ef889c22c010&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6901e477-daa6-4bd2-9779-1438693b77bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190922_Vettel_nyerte_a_Forma1_szingapuri_futamat","timestamp":"2019. szeptember. 22. 16:13","title":"Vettel nyerte a Forma-1 szingapúri futamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]