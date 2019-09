Arról ír a csütörtöki Magyar Nemzet, hogy a művészeti iskolákat leszámítva csak heti egy, esetleg két énekóra van az iskolákban, és kevesen csatlakoznak az iskolai kórusokhoz is, miközben bizonyított tény, hogy a zenei nevelés nem pusztán a személyiséget fejleszti jótékonyan, de a kognitív, nyelvi képességeket, a koordinációs képességeket és az emlékezetet is, ami végső soron az olvasást, írást, számolást, logikai gondolkodást is könnyebbé teszi.

A lap szerint felélesztették a mindennapos iskolai éneklésről szóló szakmai párbeszédet, hogy a jövőben hangsúlyosabb szerephez jusson a diákok zenei nevelése. Úgy értesült a kormányközeli napilap, hogy a Magyar Állami Operaház példatárat állított össze a legnépszerűbb operarészletekből, amelyhez minden iskola ingyen juthat hozzá, és törekvés van arra is, hogy a megújuló tananyag-szabályozás révén tantervi keretek közé emeljék a napi dalolás, zenélés lehetőségét.

A Magyar Állami Operaház részéről a főigazgató Ókovács Szilveszter azt mondta a Magyar Nemzetnek: Kákay István képzési vezetőjük szerkesztésében példatárat állítottak össze népszerű opera- és balettrészletekből, melyhez minden iskola ingyen juthat hozzá, és amely nagy segítség lehet a mindennapos éneklés színvonalas megszervezésében.

Ókovács szerint nagyon fontos lenne, és már tárgyalnak is arról, hogy a zenei nevelés napi szinten megjelenjen a diákok életében, mert – mint mondja – az opera és balett iránt fogékony közönség kineveléséhez a lehető legkorábban, napi rutinná kell tenni a művészeti nevelést.