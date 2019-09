Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","shortLead":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","id":"20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e0744-1808-496a-839d-e516fdf24526","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Így néz ki a ház, amit a Rogán-család bérel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja, a letöltése nem ingyenes. Ez azonban a jövőben megváltozik.","shortLead":"A PlayerUnknown's Battlegrounds (röviden: PUBG) egy rendkívül sikeres online játék. Bár a programnak nincs havidíja...","id":"20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c42854c-a3c7-488a-975b-534153cd4f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99be90e2-171a-4740-82e1-db94803bc00c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_playerunknowns_battlegrounds_pubg_lite_ingyenes_online_jatek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:13","title":"Ingyenes verzió készül az utóbbi idők egyik legjobb játékából, bárki letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","shortLead":"A hírt maga a kisfiú édesanyja osztotta meg Facebook-oldalán.","id":"20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24942bd3-ea0e-4aa6-b6cf-a497ce129db4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Meszaros_Lorinc_es_csaladja_ajanlotta_fel_a_hianyzo_100_milliot_Zente_kezelesere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:49","title":"Mészáros Lőrinc és családja ajánlhatta fel a hiányzó 100 milliót Zente kezelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási akcióban összegyűlt? Hogy lehet az, hogy a magyarok keveset jótékonykodnak, de néhány ilyen gyűjtés nagy sikerre vezet? Tényleg kevésbé szívesen adakoznak a természeti katasztrófák áldozatainak a menekültválság után? Áttekintettük, milyen a jótékonykodási kedv ma Magyarországon.","shortLead":"Miért utalnak háromszor annyi adományt egyetlen beteg gyerek gyógyszerére, mint amennyi egy teljes karácsonyi adakozási...","id":"20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dba5af4-d6ed-466c-bda1-d807dbb08c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c06f8a-0011-4747-a62c-1938fb9ac10d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_jotekonykodas_adakozas_zente_gyogyszer_adomanyok_segelyszervezet","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:00","title":"Ha a magyarok ritkán adakoznak, hogyan lehetett ennyire sikeres a 700 milliós gyűjtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás Gergelytől a leckét.","shortLead":"Komlón leült egymással vitatkozni a fideszes és az összellenzéki jelölt. A kormánypárti jelölt jól megtanulta Gulyás...","id":"20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f664e542-6ef3-435b-8ddb-d7bdf1eda193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f1bd8c-afce-4a5f-8556-63299cd750ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Csoda_tortent_Egy_fideszes_polgarmesterjelolt_leult_vitazni_az_ellenzeki_jelolttel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:27","title":"Egy fideszes polgármesterjelölt leült vitázni az ellenzéki jelölttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","shortLead":"Akár közös képzéseket is indíthatnak majd az egyetemek, a bolognai rendszerben, pedig jöhetnek a 4+1 éves szakok.","id":"20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea38328e-d78f-4a79-bcb7-b2031a2c3a28","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_Palkovicsek_atalakitanak_a_bolognai_rendszert_johetnek_a_4_eves_alapkepzesek","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:10","title":"Átalakítanák a bolognai rendszert, jöhetnek a 4 éves alapképzések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma az ember egyik legkiszolgáltatottabb állapota: az alvás. A mély álom viszont nemcsak veszélyes a mesékben, hanem időt is adhat a felkészülésre. A Csipkerózsikáról egy népmesékkel dolgozó szakértőt kérdeztünk.","shortLead":"Az éberség hiánya komoly problémákat okozhat az életben. Jól tudják ezt a népmesék is, amelyeknek visszatérő motívuma...","id":"20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d40290e3-031f-4967-985f-f9a08010fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abf0bc5-c48f-486c-8716-d0778f1a8973","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Az_alvas_motivuma_a_mesekben","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:33","title":"Csipkerózsika álma valójában segít a lányoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82d35107-f8a7-4267-af8c-8862bf22cf37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3e78bd3-f883-45a8-a49c-f41034803eb8","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_Marabu_FekNyuz_Elmelyult_demokracia","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:01","title":"Marabu FékNyúz: Elmélyült demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]