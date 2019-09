Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juul Labs életében nem csak az új vezérigazgató jelenti a változást – a vállalat visszavonja összes amerikai hirdetését.","shortLead":"A Juul Labs életében nem csak az új vezérigazgató jelenti a változást – a vállalat visszavonja összes amerikai...","id":"20190926_elektromos_cigaretta_e_cigi_juul_labs_kevin_burns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d902b-c90f-45f8-9e8a-8a0fdeca2505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_elektromos_cigaretta_e_cigi_juul_labs_kevin_burns","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:03","title":"Lemondott a legnépszerűbb e-cigaretta-gyártó vezére, visszavonják a reklámjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","shortLead":"A stúdió leszögezte, hogy a filmnek nem célja a főszereplőt hősként beállítani. ","id":"20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7bca2b9-b4f9-4fc1-a49a-6759532fe57b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d6caf2-3093-4b49-bef3-f28ad9b659a4","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Warner_Joker_eroszak_level_fegyver","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:32","title":"Válaszolt a Warner a Jokert kritizálóknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","shortLead":"Augusztus óta már több mint négymillió hektárnyi erdős és füves terület égett le az országban.","id":"20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=832f5e18-cec2-49e5-b1f4-6cc44d2d844b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a923f639-848e-402e-be13-acd62ddc65e0","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_Tobb_mint_ketmillio_vadallat_pusztult_el_a_boliviai_erdotuzekben","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:25","title":"Több mint kétmillió vadállat pusztult el a bolíviai erdőtüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet mond a parlamentben. ","shortLead":"A kormány továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy előrehozott választásokat írjanak ki, Boris Johnson még szerdán beszédet...","id":"20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44da9144-dcbb-40fe-97b6-5f0f9fba86e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b31f11a-4870-433b-9f1f-2b3ad742d785","keywords":null,"link":"/vilag/20190925_Ez_egy_halott_parlament__ujra_osszeult_a_brit_alsohaz","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:47","title":"„Ez egy halott parlament” – újra összeült a brit alsóház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6475aa02-7add-463c-9bf9-52606313780a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szükség törvényt bont, és ezen meg is lehet gazdagodni. Ezt igazolja egy páratlan német vállalkozás.","shortLead":"A szükség törvényt bont, és ezen meg is lehet gazdagodni. Ezt igazolja egy páratlan német vállalkozás.","id":"20190925_Igy_kell_egy_mozgovecevel_lefagyasztani_a_mosolyt_a_konkurensek_arcarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6475aa02-7add-463c-9bf9-52606313780a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02447a05-8a29-4a97-9ce2-fd7ffdb27360","keywords":null,"link":"/360/20190925_Igy_kell_egy_mozgovecevel_lefagyasztani_a_mosolyt_a_konkurensek_arcarol","timestamp":"2019. szeptember. 25. 10:50","title":"Így kell egy mozgóvécével lefagyasztani a mosolyt a konkurensek arcáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Carl Frochnak többször is kemény ütéseket mértek a fejére profi bokszkarrierje során. Lehet, hogy akkor történt valami, mert ma már úgy véli, a Föld igenis lapos.","shortLead":"Carl Frochnak többször is kemény ütéseket mértek a fejére profi bokszkarrierje során. Lehet, hogy akkor történt valami...","id":"20190926_carl_froch_nasa_bokszolo_laposfold_hivok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f06128a2-42fd-4e79-abef-774552b482aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae8711eb-f1c5-4e68-9d5d-c57230fc9edb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_carl_froch_nasa_bokszolo_laposfold_hivok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:03","title":"Egy ismert bokszbajnok azt hiszi, hogy a Föld lapos, a NASA pedig átver minket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","shortLead":"Visszatér Jeff Goldblum és Laura Dern.","id":"20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44592c0-d82b-46a7-898f-eebf2fcf3d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1581cdb-1911-48d0-a590-56654b645862","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Az_eredeti_szereplokkel_forog_a_Jurassic_World_3","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:06","title":"Visszatérnek a Jurassic Park eredeti szereplői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","shortLead":"Az apa befogadta a hajléktalan fiát, aki egyik éjjel aztán mindent vitt.","id":"20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84a27f-2952-40c0-80c5-ce928cb01812","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Kifosztotta_az_alvo_apjat_egy_fiu_majd_meglepett_a_kocsijaval_hogy_meglatogassa_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:45","title":"Kifosztotta az alvó apját egy fiú, majd meglépett a kocsijával, hogy meglátogassa a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]