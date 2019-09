Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti lájkok számát.","shortLead":"Újabb országra terjesztette ki érdekes kísérletét a Facebook, amelynek lényege, hogy egy időre elrejtik a poszt alatti...","id":"20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e02d4856-0b78-4251-b153-210a5f7970cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53968914-a7cf-4fde-a216-595ead5f4b24","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_facebook_instagram_lajk_like_elrejtese","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:36","title":"Ausztráliában is eltüntette a lájkokat a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2439dd71-640b-4447-9e53-11519441a03d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"OMSZédok címmel kérik, hogy ne legyünk felelőtlenek.","shortLead":"OMSZédok címmel kérik, hogy ne legyünk felelőtlenek.","id":"20190926_Fajo_szoviccel_uzennek_a_Szomszedok_es_a_mentok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2439dd71-640b-4447-9e53-11519441a03d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd032893-cd5c-4e0d-901c-7f58986429d0","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Fajo_szoviccel_uzennek_a_Szomszedok_es_a_mentok","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:46","title":"Fájó szóviccel üzennek a Szomszédok és a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek Szíriába? Ezekre a kérdésekre is választ kaphat a hvg360 hírháttér műsorából. Gergely Márton Keresztes Imrével beszélget. ","shortLead":"Mi a helyzet a görög szigeteken rekedt menekültek ezreivel, és mi az akadálya annak, hogy a menedékkérők visszatérjenek...","id":"20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a2b39d8c-0cb5-4a1b-9392-cfa654cc0af7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9758d617-b81a-433e-af42-67d243c9a7d6","keywords":null,"link":"/360/20190926_lesze_ujabb_menekultvalsag","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:00","title":"360 másodpercben válaszolunk: lesz-e újabb menekültválság?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","shortLead":"A festő házánál előkerült zománcozott agyagedényben a munkája előkészítéséhez használt anyagokat találtak. ","id":"20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38d74831-4fee-4531-85f2-9aaa4695620f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3682810-61a2-48d9-9b70-e7c36cd9f7df","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Emesztogodorbol_elokerult_Rembrandt_relikviat_allitottak_ki_Amszterdamban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 21:28","title":"Emésztőgödörből előkerült Rembrandt relikviát állítottak ki Amszterdamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"Bámer Bence","category":"360","description":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó technológiát.","shortLead":"Már javában tart a harc az Egyesült Államok és Kína között azért, hogy ki uralja majd a jövő internetét alátámasztó...","id":"20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90dd7e71-840d-476d-a6f9-3f8a707a00c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Most_dol_el_hogy_kinai_lesze_a_jovo_internete","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Most dől el, hogy kínai lesz-e a jövő internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","shortLead":"A hatóságok arra kérték a környékbeli települések lakóit, hogy ne hagyják el otthonaikat.","id":"20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf908d42-a8d5-4cf2-b073-6cca367a6012&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfda4bf9-8a8a-40cb-b765-2183cc230e79","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_vegyi_uzem_tuz_rouen","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:55","title":"Veszélyes vegyi üzem gyulladt ki Rouenban – fotó, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek gyártójával szeretne együttműködni.","shortLead":"Nem bízza a véletlenre a Facebook, hogy ne csak sokat tudjon, de dizájnos is legyen okosszemüvege: a Ray-Ban szemüvegek...","id":"20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d67da6-052b-49b5-9479-de6f27bd2494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232506ff-fd38-42f1-a354-ca822fcb436c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_facebook_ray_ban_szemuveg_luxottica_ar_szemuveg","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:33","title":"Mintha Ray-Ban lenne, olyan lehet a Facebook szemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárult a fegyelmi vizsgálat az autópályán menet közben kő-papír-ollót játszó rendőrök ügyében.","shortLead":"Lezárult a fegyelmi vizsgálat az autópályán menet közben kő-papír-ollót játszó rendőrök ügyében.","id":"20190927_Figyelmeztetest_kaptak_a_kopapirollozo_motoros_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd716fc3-ef92-4d24-bd36-d422684925a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d3e548-c309-4dea-a53a-fe7e9cb1582f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Figyelmeztetest_kaptak_a_kopapirollozo_motoros_rendorok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:14","title":"Figyelmeztetést kaptak a kő-papír-ollózó motoros rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]