[{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere az M1-en osztotta meg az általa vélt fontossági sorrendet.","id":"20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a415e0e-ee31-4c67-89e2-1b16f107d3cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_kasler_miklos_nyelvtanfolyam_sportsiker_magyar_kultura","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:34","title":"Kásler a nyelvtanfolyamokról: a magyar sportsikerek megismertetése is cél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült, építmények tucatjai szenvedtek károkat. A helyiek megrázó képeket osztanak meg az 5,8-as erősségű természeti katasztrófáról. ","shortLead":"Erős földrengés rázta meg kedden Pakisztán északkeleti részét, legalább 22 ember meghalt, több mint 300 megsérült...","id":"20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=771a8665-b055-4784-808e-6023f3e4ba8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a233f6c1-bfbf-411a-b58a-99f9502cac54","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_pakisztan_foldrenges_kasmir_fotok_terra_foldrengesjelzo","timestamp":"2019. szeptember. 25. 07:33","title":"Szétnyílt a föld: durva fotók jöttek Pakisztánból, ahol 5,8-as földrengés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","shortLead":"Jelenleg ez 2,6 millió forintnak felel meg, és több mint amennyivel idehaza támogatják az elektromosautó-vásárlást.","id":"20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfa365c-220d-4e34-a858-1ec5084080d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e713625-318f-47f0-a006-b26b41559146","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Szepen_megtamogatjak_a_szlovakok_a_villanyautokat_ott_8000_eurot_ad_kormany_autonkent","timestamp":"2019. szeptember. 26. 08:59","title":"Vastagon beszáll a szlovák kormány a villanyautózásba, 8000 eurót adnak autónként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","shortLead":"Majdnem egy éve készenlétben állnak azok a Solaris-Skoda trolik, amelyek most az utcára kerülnek.","id":"20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f40531fc-889d-4706-b391-71b94ca914a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07019a1e-7f28-42ae-bbbe-9ed78f2273e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_21_uj_trolibusz_all_forgalomba_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 26. 16:39","title":"21 új trolibusz áll forgalomba Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe. Annyit tudni, hogy a korábban elkészült változat nem volt elég hazafias, ezért felkérték Takarót a ráncfelvarrásra. Nyáron viszont minden magyar szakos szakértő felállt emiatt.","shortLead":"Szinte semmi információ nincs a készülő Nemzeti alaptantervről, a szakmai szervezeteket sem vonják be a véleményezésbe...","id":"20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40e47e8f-2329-4135-b0c5-7306aa7313e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7821384e-d293-4012-9b7b-4e64448b90d8","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nemzeti_alaptanterv_Nem_dolgoznak_tovabb_Takaro_Mihallyal_a_magyaros_szakemberek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 09:27","title":"Nemzeti alaptanterv: nem dolgoznak tovább Takaró Mihállyal a magyaros szakemberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b","c_author":"Tóth Richárd, Windisch Judit","category":"itthon","description":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt egy nyilvánosságra került hangfelvételen. Ő maga csütörtökön a hvg.hu-nak azt mondta, véleménye szerint ettől ő még folytathatja a munkát. Az MSZP beállt Karácsony védekezése mögé.","shortLead":"Zugló szétlopásáról és a családját ért fenyegetésről beszél Karácsony Gergely közös ellenzéki főpolgármester-jelölt...","id":"20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce88f697-1b99-45cf-81e1-86ed47fea08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1e1a38-8164-4c3c-9260-50bf0675404f","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_karacsony_hangfelvetel_zuglo_mszp_toth_csaba","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:25","title":"Fenyegetés, lopás, börtön, elásás - furcsa hangfelvételt robbantottak be Karácsony kampányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","shortLead":"Az uniós tagállamok meg akarnak állapodni, de a magyarok ebből is kimaradnak. ","id":"20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b64d931-765c-4840-88a5-9e58e7aff673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11e5e44-d79f-4069-b07d-41f296f530c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Hiaba_bukott_meg_meg_mindig_Salvinit_tamogatja_menekultugyben_a_magyar_kormany","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:22","title":"Hiába bukott meg Salvini, még mindig őt támogatja menekültügyben a magyar kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","shortLead":"Azt közölték, az elmúlt években is ilyenkor postázták az utalványokat. ","id":"20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02bf77c-5ccf-47ed-9945-9d0ddb347b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ac9a11f-ac0a-4a22-9c8b-7f762563fe8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Terezvaros_szerint_nem_kampanyfogas_a_keruleti_nyugdijasoknak_kuldott_10_ezer_forint","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:01","title":"Terézváros szerint nem kampányfogás a kerületi nyugdíjasoknak küldött 10 ezer forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]