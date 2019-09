Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","shortLead":"Miközben évről évre egyre kevesebben ajánlják fel az adóegyszázalékot.","id":"20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e86c760-9e8e-4cb4-af19-fe3ae23466ed","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_korabbinal_tobb_adoegyszazalekot_kaptak_az_Etikus_Adomanygyujto_Szervezetek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:05","title":"A korábbinál több adóegyszázalékot kaptak az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket leszámítva). ","shortLead":"Tulajdonképpen most először készültek Archie-ról nagy felbontású, tisztán kivehető fotók (az első, pólyás képeket...","id":"20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90964dcd-336e-42ec-87bd-0a4211eecd72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"663e636a-4d81-46c9-9d5f-3f5e4ed959dc","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Harry_herceg_Meghan_Markle_Archie_fotok","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:13","title":"Apjára ütött Harry herceg és Meghan Markle gyermeke - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"689a562a-92e7-4feb-91c4-5f1b76df414a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hamarosan teljesen kivezeti Európából a gázolajjal működő erőforrásokat.","shortLead":"A japán gyártó hamarosan teljesen kivezeti Európából a gázolajjal működő erőforrásokat.","id":"20190925_honda_vege_a_dizeleknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=689a562a-92e7-4feb-91c4-5f1b76df414a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb7bbd0-fe5c-4bbd-af1d-99ec57f8b14c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_honda_vege_a_dizeleknek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:21","title":"Honda: Vége a dízeleknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","shortLead":"Az ügyészség szerint az eset szándékosan történt, ezért vádat emeltek a fiú ellen. ","id":"20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e37eabb-a98c-4257-add0-1c62a4e9aec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d683e92b-3ee7-4323-87b7-c349383f45d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Diak_torte_el_egy_tanarno_sipcsontjat_az_iskola_folyosojan","timestamp":"2019. szeptember. 25. 20:30","title":"Diák törte el egy tanárnő sípcsontját az iskola folyosóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat 37 milliárddal több volt, de a kormány határozatot hozott róla, hogy nem lehet bármennyit költeni.","shortLead":"Már biztos, hogy a Market Zrt. építi a kézi-Eb fő helyszínéül szolgáló sportcsarnokot. Első körben a legolcsóbb ajánlat...","id":"20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f5adb35-1776-4a1c-8728-058382c153fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4d9a5f-b962-4da0-9b69-5b3130b10814","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Hivatalos_csak_787_milliardba_kerul_a_budapesti_kezilabdaarena","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:51","title":"Hivatalos: „csak” 78,7 milliárdba kerül a budapesti kézilabdacsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","shortLead":"Takaros ház medencével, rengeteg zöldfelülettel.","id":"20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b605ba91-6b8b-48aa-92d5-0eb495f63923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059e0744-1808-496a-839d-e516fdf24526","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Ime_a_haz_amit_a_Rogan_csalad_berel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Így néz ki a ház, amit a Rogán-család bérel – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi négy éven keresztül szexuálisan zaklatta a kislányokat.","shortLead":"A férfi négy éven keresztül szexuálisan zaklatta a kislányokat.","id":"20190925_Ot_ev_bortont_kapott_az_unokahugait_szexualisan_zaklato_nagybacsi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cda5824b-3800-4655-89c5-a113b08c7dda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02f1398e-ef9a-4219-89b2-07665b619773","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ot_ev_bortont_kapott_az_unokahugait_szexualisan_zaklato_nagybacsi","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:29","title":"Öt év börtönt kapott az unokahúgait molesztáló nagybácsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont, Dublint, Brüsszelt. Az idők változásával aztán nemcsak a sör került magasabb polcra, hanem maga a sörturizmus is divatba jött, és hozott számos más figyelemre méltó célállomást.","shortLead":"Régebben, ha a sörturizmus került szóba, mindenki kapásból Münchent vagy Prágát említette elsőként, majd Londont...","id":"20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01341a98-f7be-45ca-b4f9-4d0aa82ca384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caedd400-1b26-431d-9c07-67fe31d04e58","keywords":null,"link":"/360/20190926_360Sortorteneti_kirandulasok_tavol_es_kozel","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:29","title":"Lenin tisztázta, mi a teendő, majd megmentette a Volga-menti sörgyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]