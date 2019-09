Fülke: Szombathelyen fej-fej mellett a Fidesz és az ellenzék, de Orbán elengedheti sajátjai kezét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"De ettől még megújul a híd, ígéri Tarlós István.","shortLead":"De ettől még megújul a híd, ígéri Tarlós István.","id":"20190928_Visszadobta_Tarlos_a_tularazott_Lanchidtendert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"661403db-02a8-4084-894f-bc18b5e23edd","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Visszadobta_Tarlos_a_tularazott_Lanchidtendert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:02","title":"Visszadobta Tarlós a túlárazott Lánchíd-tendert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35cfd1ab-ef2f-4562-aa6b-6b806615bfb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A klímatudatosak most már a Thunberg-féle betűtípussal is írhatnak a szövegszerkesztőn.\r

\r

","shortLead":"A klímatudatosak most már a Thunberg-féle betűtípussal is írhatnak a szövegszerkesztőn.\r

\r

","id":"20190927_Itt_a_Greta_Thunbergfele_betutipus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35cfd1ab-ef2f-4562-aa6b-6b806615bfb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"959d5793-3372-4c1c-8710-abb8134f0497","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_Itt_a_Greta_Thunbergfele_betutipus","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:04","title":"Itt a Greta Thunberg-féle betűtípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feltehetően bűncselekmény áldozata lett\r

\r

","shortLead":"Feltehetően bűncselekmény áldozata lett\r

\r

","id":"20190928_Noi_holttestet_talaltak_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631bdd28-d26a-458d-876e-e5ecdc0aa64c","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Noi_holttestet_talaltak_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:43","title":"Egy nő holttestét találták meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami a szívéhez a legközelebb áll. Ez az önkormányzatok. De hozzátette: „elsősorban azokat a településeket segíteném, ahol a kormánypárti polgármesterjelöltek győztek.”","shortLead":"A Fidesz önkormányzati kampányfőnöke azt mondta, az önkormányzati választások után azzal a területtel foglalkozna, ami...","id":"20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b407932d-1ac3-4ab7-9d3c-3b090613f72b","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Kosa_Lajos_Elsosorban_azokat_segitenem_ahol_a_Fidesz_polgarmesterjeloltek_gyoztek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:33","title":"Kósa Lajos: Elsősorban azokat segíteném, ahol a Fidesz polgármesterjelöltjei győztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száz éven belül elérhető az önellátás szintje az élelmiszerekből a Marson – állítják amerikai kutatók egy provokatív új tanulmányban, amelyben azt vizsgálták, milyen technológiai stratégiák és források szükségesek, hogy egy egymillió fős populáció a vörös bolygón minimálisan el tudja látni magát élelemmel.","shortLead":"Száz éven belül elérhető az önellátás szintje az élelmiszerekből a Marson – állítják amerikai kutatók egy provokatív új...","id":"20190928_mars_elelmiszer_onellatas_eves_a_marson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08334bbe-074e-436b-8dff-db9ab6ff10e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_mars_elelmiszer_onellatas_eves_a_marson","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:03","title":"100 éven belül megnyílhatnak az első abc-k a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben a követeléseiket.","shortLead":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben...","id":"20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fe2a9-a2a6-46fb-874a-ab4e1829ce74","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Elbukta a pert az MTVA, nem kérhették Kunhalmiék kidobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki megfontolásból is történt.



","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki...","id":"20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd4f88b-8fc4-4268-9dae-e8a5b7df4d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:48","title":"Nem várhatnak kárpótlást vagy rehabilitációt a kormánytól a múlt rendszerben a NATO-nak kémkedő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nébih további tetemeket keres a környéken.","shortLead":"A Nébih további tetemeket keres a környéken.","id":"20190927_sertespestis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26f02830-8980-4180-ac8c-374026083eb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82acbbbf-38d5-467f-a818-a353d1cee5e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190927_sertespestis","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:55","title":"Rengeteg vaddisznó pusztulhatott el Budakeszin a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]