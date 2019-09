Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch szétszedése során. Mintha csak a tavalyi Apple Watch Series 4-et kellett volna szétszedniük.","shortLead":"Nem volt túlságosan nehéz dolga az iFixit csapatának az Apple legújabb okosórája, az 5. generációs Apple Watch...","id":"20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6cd7dcc-f44b-4cb7-a3e6-05fa5e99f505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c2f4f10-7bce-4262-8327-1a4238cc5155","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_apple_watch_series5_teardown_kozepes_javithatosag","timestamp":"2019. szeptember. 29. 16:03","title":"Szétszedték az Apple új óráját, érdekes dolgokat találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46591137-fed3-459c-83de-b625afad663f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közönség egy kis éneklésre is kapható volt. ","shortLead":"A közönség egy kis éneklésre is kapható volt. ","id":"20190929_Bryan_Adams_ingyenes_koncert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46591137-fed3-459c-83de-b625afad663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab479334-de71-45d7-8a4f-f475c6c2b0c1","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Bryan_Adams_ingyenes_koncert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:56","title":"Több mint hetvenezren buliztak Bryan Adams koncertjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

\r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tragédia után egy hónappal ismét dolgozik a zenész.","shortLead":"A tragédia után egy hónappal ismét dolgozik a zenész.","id":"20190930_A_kisfia_halala_ota_eloszor_lepett_szinpadra_LL_Junior","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b783742d-a262-4f15-8f35-ea79a69cf156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ae95165-cb28-4f5e-bd9b-b2f697b09743","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_kisfia_halala_ota_eloszor_lepett_szinpadra_LL_Junior","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:45","title":"A kisfia halála óta először lépett színpadra L.L. Junior","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c4723f6-4ef7-416d-9986-77d1de7a99d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap reggel, a bolt nyitásakor kapcsolták csak ki a műsort.","shortLead":"Vasárnap reggel, a bolt nyitásakor kapcsolták csak ki a műsort.","id":"20190930_Porno_ment_egy_ujzelandi_bolt_kirakataban_mert_meghekkeltek_a_rendszert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c4723f6-4ef7-416d-9986-77d1de7a99d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c689a27e-17ab-4f9a-b2bc-ca0383c08aac","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Porno_ment_egy_ujzelandi_bolt_kirakataban_mert_meghekkeltek_a_rendszert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 12:12","title":"Pornó ment egy új-zélandi bolt kirakatában, mert meghekkelték a rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","shortLead":"A megye több településéről is viharkárok miatt érkezett bejelentés a tűzoltókhoz.","id":"20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e32b87d-ac01-4192-bf6d-83b084bcf973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdb368c-949d-4fe0-94ce-e0aa5cc2cd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_hidegfront_viharos_szel_nograd_megye","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:20","title":"Megjött a vihar: fákat tépett ki a szél Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","shortLead":"Velük együtt eddig összesen négyen kaptak pénzt az államtól a börtönben tapasztalt rossz körülmények miatt.","id":"20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5649971e-4120-47f6-a2dd-fb517942497e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"363c9c5a-0041-4e99-b289-1a2ec1e0d43b","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_olaszliszka_lincselo_kartalanitas_rossz_bortonkorulmenyek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:24","title":"Újabb két olaszliszkai lincselő kapott kártalanítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]