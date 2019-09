Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt hetekben több ezer gépet fertőztek meg a hackerek a Nodersok nevű kártevővel, és a közeljövőben további támadások várhatók.","shortLead":"Az elmúlt hetekben több ezer gépet fertőztek meg a hackerek a Nodersok nevű kártevővel, és a közeljövőben további...","id":"20190930_malware_virus_nodersok_divergent_fertoze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd139b62-65e7-44a8-8ee9-74a7ad9d3b88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3ed5da-4fae-4060-b52d-c63f39794fc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_malware_virus_nodersok_divergent_fertoze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:03","title":"Újfajta vírus terjed az interneten, nagyon nehéz védekezni ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

","shortLead":"Mindenki máshogy próbálja magyarázni a kudarcot. Dancila kitart jelöltje mellett. \r

","id":"20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e9d4ba7-f0fb-47d9-a573-24c32fc9bb18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b3c1b1-f6ca-4e57-a45d-816bc6be4d71","keywords":null,"link":"/vilag/20190928_Pitianer_erdekek__A_roman_miniszterelnok_az_ellenzeket_hibaztatta_biztosjeloltje_bukasaert","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:03","title":"\"Pitiáner érdekek\" - A román miniszterelnök az ellenzéket hibáztatta biztosjelöltje bukásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","shortLead":"Tévesnek bizonyult az a hiedelem is, hogy a dél-európaiak nyitottabbak, mint az északiak.","id":"201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54b6720-f175-45fa-860d-1347fbdc0867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f51df18-4fb7-40e8-8153-22d49ddb1b44","keywords":null,"link":"/360/201939_atomizalodo_unios_tarsadalmak_maganyosfarkasok_delen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:30","title":"Végre egy fontos mutató, amelyben nem vagyunk a sereghajtók közt az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs. ","id":"20190929_Oszi_nap_idojaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25c67af8-d3d0-42f9-9f56-b36590e6a1ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e05f278-02ea-4c69-bea3-eb21441952b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Oszi_nap_idojaras","timestamp":"2019. szeptember. 29. 09:11","title":"Kellemes őszi nap lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Feltehetően bűncselekmény áldozata lett\r

","shortLead":"Feltehetően bűncselekmény áldozata lett\r

","id":"20190928_Noi_holttestet_talaltak_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6e3969a-90e1-4810-9526-3f1991ea2b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"631bdd28-d26a-458d-876e-e5ecdc0aa64c","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Noi_holttestet_talaltak_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 28. 21:43","title":"Egy nő holttestét találták meg Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi postaládákban.","shortLead":"Wittinghoff Tamás szerint négy éve rögzítették azt a szexvideót, aminek a linkje szombaton landolt a budaörsi...","id":"20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d39bd-776d-4854-96e4-f6cfff631dd3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Egy_masszornovel_huzhattak_csobe_a_budaorsi_polgarmestert","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:46","title":"Wittinghoff szerint egy masszőrnővel húzták csőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

","shortLead":"A köztévé megijedt attól, amit maga csak cirkusznak nevezett.\r

","id":"20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=504be0ad-d3e4-4e11-ae91-d0694f47c023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50b099b-bbbd-4d89-8dcf-76efd2d464d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Az_MTVA_szerint_a_DK_eroszakos_volt_es_felelmet_kelto","timestamp":"2019. szeptember. 28. 19:41","title":"Az MTVA szerint a DK erőszakos volt és félelmet keltő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]