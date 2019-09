Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","shortLead":"Egy emberi jogi eseményen jelentette be az énekes, hogy bővül a család.","id":"20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98179d92-4b53-4115-9677-a71d8bef2314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37689af4-a2f3-4da5-ae80-e67552dda38b","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Ricky_Martin_a_negyedik_gyereket_varja_a_ferjevel","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:21","title":"Ricky Martin a negyedik gyereket várja a férjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baracska térségében kell forgalomkorlátozásra számítani. ","shortLead":"Baracska térségében kell forgalomkorlátozásra számítani. ","id":"20190930_Szalagkorlatnak_rohant_egy_auto_az_M7esen_Budapest_fele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9520288-566b-4096-b938-a5044bf49b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Szalagkorlatnak_rohant_egy_auto_az_M7esen_Budapest_fele","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:13","title":"Szalagkorlátnak rohant egy autó az M7-esen Budapest felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","shortLead":"Alain Robert mindenféle biztosítás nélkül jutott fel a frankfurti toronyház tetejére.","id":"20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d8b2a-93b9-4268-8774-fea97010284a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d6943a-9841-457e-b409-030744de0e76","keywords":null,"link":"/elet/20190930_A_francia_Pokember_most_egy_38_emeletes_epuletet_maszott_meg","timestamp":"2019. szeptember. 30. 15:25","title":"A francia Pókember most egy 38 emeletes épületet mászott meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","shortLead":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","id":"20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c2f7e8-9b8b-4064-aaa3-f85ef90c965e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:56","title":"Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub híradója. ","shortLead":"Fideszes politikusok arcképével és üzenetével ellátott kifestőt kaptak az óvodások Újbudán - jelentette az RTL Klub...","id":"20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de16dca1-2b1e-499e-acfc-f6648d8cad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e8ac63-0b9e-4d2b-80cc-1b0b30cb6b6c","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Vegre_mar_a_kifestokben_is_a_fideszes_politikusok_szerepelenek","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:40","title":"Végre: már a kifestőkben is a fideszes politikusok szerepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra számítanak, hogy az árverésen legalább 18 millió dollár jön össze.","shortLead":"Az Egyenlítő-Guinea-i alelnöktől, Teodorin Obiang Nguemától 25 luxuskocsit koboztak el a svájci hatóságok, s most arra...","id":"20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53e00969-3a3d-4d8b-9a7b-03f1a0bcdf90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05a9579a-1017-4fd5-9e04-4dcc7c4e2cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Svajcban_arverezik_el_az_afrikai_diktatorfiu_szuperautoit","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:05","title":"Svájcban árverezik el az afrikai diktátorfiú szuperautóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","shortLead":"Rendkívül széles, ívelt monitort mutatott be a HP, a kijelzőn akár két eszköz képe is megjeleníthető egyszerre.","id":"20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=877c77f3-798b-43dd-8f7c-b215d76623a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277e9cec-7477-4036-8619-a8bfb7c3199f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190929_hp_s430c_orias_kepernyo_kettos_megjelenitesi_lehetoseggel","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:03","title":"Nem mindennapi a HP új monitorja, kettős megjelenítésre is képes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]