[{"available":true,"c_guid":"e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Lackfi Jánosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: elásnák, összeférhetetlen, jótevők, kislány, Puskás.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0789e75-8ac9-43d4-b81c-112c47d475d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa8ba1c-9856-482f-9cb5-d80216bfbe6d","keywords":null,"link":"/360/20190929_Az_en_hetem_Lackfi_Janos","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:00","title":"Az én hetem: Lackfi János és az ismeretlen spermadonor szobra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","shortLead":"A cég vezetője úgy cáfolta hírünket, hogy közben meg is erősítette.","id":"20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=001cfd98-bdbd-4dd5-b499-e07898f14bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c29266-cebc-424b-8b96-0ff7ba044164","keywords":null,"link":"/kkv/20190929_Igy_jartak_akik_ingyen_Csiki_Sorre_vagytak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:24","title":"Így jártak, akik ingyen Csíki Sörre vágytak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Vágány utca/Róbert Károly körút és az Árpád híd M közötti szakaszán nem járt a villamos, az utasokat tanácstalanságban hagyta a közlekedési vállalat. ","shortLead":"A Vágány utca/Róbert Károly körút és az Árpád híd M közötti szakaszán nem járt a villamos, az utasokat...","id":"20190930_Nem_jar_az_1es_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45307683-ad0e-4686-9878-ef3c4c004a99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75f670d-9f9c-4f9f-9b5b-8b11e825817d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_Nem_jar_az_1es_villamos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 08:35","title":"Tájékoztatásból megint megbukott a BKK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270","c_author":"Hont András","category":"itthon","description":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","shortLead":"Vigasztalás árván maradt reménykedőknek. ","id":"20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c385a438-24cc-4919-97ab-303e7b632270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fdd55b-9275-438b-9e73-b165050154b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_hont_karacsony_tota_szerelem_ellenzek_fopolgarmester_elas","timestamp":"2019. szeptember. 29. 10:22","title":"Hont: Ne ássátok el Gergőt! Elássa ő magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","shortLead":"A főpolgármester-jelölt szerint a Párbeszéd politikusa akadályozza Tarlós István leváltását.","id":"20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d7b66c-9669-44d1-b08f-0b1feacb6a7f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Puzser_Karacsony_fopolgarmester_visszalepes","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:30","title":"Puzsér: Felszólítom Karácsony Gergelyt, hogy lépjen vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi Lászlót a biztosi posztra. Trócsányi megdöbbent, szerinte nyilvánvaló igazságtalanság történt. ","shortLead":"Az Európai Parlament jogi bizottsága nem változtatta meg döntését: továbbra is összeférhetetlennek tartják Trócsányi...","id":"20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d64e3bf-4bff-4804-b950-b6a2c6a07d8e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Trocsanyi_Laszlo_juri_biztos","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:55","title":"Trócsányit megint leszavazták, egyre távolabb a biztosi poszttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","shortLead":"Ismét egy nagyon erős jelenet, amelyből könnyen lehetett volna súlyos baleset. ","id":"20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=74a2b5e8-ae0a-4d66-9866-bd5a06a6a207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8811ffe1-2e35-4b3d-8667-239bcae100c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190930_budapest_kozlekedes_zebra_zarovonal_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:16","title":"Záróvonal, zebra és hajszálnyira egy gyalogosgázolástól Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]