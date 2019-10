Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta le a következtetést a 24.hu egy szentendrei bírósági per ismertetése során. ","shortLead":"Nem érdemes Tarlós István főpolgármester biztatására hallgatnia az autósoknak, mert a végén nagyon pórul járnak – vonta...","id":"20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46408f15-949b-42a7-b6d9-fdf3120ae4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ae7d099-58c7-4394-a079-6a47d4e792f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Tarlosra_hivatkozott_de_elbukta_a_pert","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:03","title":"Tarlósra hivatkozott, de elbukta a pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós selejtezőmérkőzésétől a pekingi keménypályás tenisztorna 3,5 millió dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós...","id":"20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94399817-6fca-4b23-b473-56c6f58fac75","keywords":null,"link":"/sport/20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:44","title":"Két hétig kell pihennie Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők közlésére hivatkozva. ","shortLead":"Elemlámpával próbálják elijeszteni az emberek a vaddisznókat Miskolcon - számolt be az RTL Klub híradója a nézők...","id":"20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3370b9-0524-4782-af27-2fd08eb6eebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e68472c7-ec1f-4262-bfa8-83317fbe20d1","keywords":null,"link":"/itthon/20190929_Elemlampaval_ijesztik_el_a_disznokat_Miskolcon","timestamp":"2019. szeptember. 29. 19:30","title":"Elemlámpával ijesztik el a disznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","shortLead":"Megromlott a viszonyuk, a férfi ráadásul nagy adósságot halmozott fel.","id":"20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9965d8a-e34f-4b08-b6c9-15663e743cc7","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Ismeroseivel_akarta_megoletni_a_szuleit_negy_evet_kapott","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:45","title":"Ismerőseivel akarta megöletni a szüleit, négy évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","shortLead":"A két férfira az ágyukban találtak rá. A gyanú szerint fájdalomcsillapítóra ittak alkoholt.","id":"20190930_belga_testverpar_halal_firenze","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f58b9a5e-19e9-4a2b-a473-b73aa0ac4006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02cd24fd-c0bb-4128-b0bf-0ce7d8c365dc","keywords":null,"link":"/elet/20190930_belga_testverpar_halal_firenze","timestamp":"2019. szeptember. 30. 16:49","title":"Rejtélyes körülmények között halt meg egy belga testvérpár Firenzében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az, amely Európában a legtöbbet kéri el a látogatóktól.","shortLead":"Amszterdam a jövő év elejétől még több pénzt fog beszedni adókban a turistáktól, s ezzel a holland főváros lesz az...","id":"20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb46dfc6-1988-4936-ab5c-8ccf114e30ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24614b1e-cf92-42a4-9af3-8723accefd4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190929_Rekordszintre_emeli_Amszterdam_a_turistak_megsarcolasat","timestamp":"2019. szeptember. 29. 18:53","title":"Rekordszintre emeli Amszterdam a turisták megsarcolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","shortLead":"Kis híján lezúzott a reptéri szállítóautó egy repülőgépet.","id":"20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fc3b870-aae8-4739-857a-c1ce8e422acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720cfd4d-f115-46fa-8b16-b974ceb8bea3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Elszabadult_egy_cateringeskocsi_a_chicagoi_repteren__video","timestamp":"2019. október. 01. 09:33","title":"Elszabadult egy cateringes kocsi a chicagói reptéren - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","shortLead":"Egy idős férfi kezdett tornázni és kiabálni az ellenzéki sajtótájékoztatón. ","id":"20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aba5328-7d07-48e8-a63f-f349f231147d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53966559-f313-45db-8565-fabece8b7ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Video_Bohocruhas_ferfi_zavarta_meg_az_ellenzeki_sajtotajekoztatot_az_MTVAnal","timestamp":"2019. szeptember. 30. 11:07","title":"Videó: Bohócruhás férfi zavarta meg az ellenzéki sajtótájékoztatót az MTVA-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]