[{"available":true,"c_guid":"eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"Magabiztosan nyert a Juventus és az Atlético Madrid is, a Real Madrid viszont csak ikszelni tudott hazai pályán...","id":"20191001_Bayern_Tottenham","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eca82851-f3b4-411a-95f1-c97a48b573af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1c8fb-1f91-4506-873b-c5838df49d14","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Bayern_Tottenham","timestamp":"2019. október. 01. 23:18","title":"Hét gólt rúgott a Bayern München a BL-döntős otthonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest, a köztévé nem sajnálja rá a pénzt. ","shortLead":"2500 napnyi műsort sugároz a köztévé 2017 óta évente, a legjobban a sportközvetítések aránya nőtt meg 2010-hez képest...","id":"20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9b01c-ab6a-4485-80e9-4bff51448f0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22916c7a-5f48-4df9-83fe-558713c08fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_MTVA_Evi_70_milliard_megy_csak_sportesemenyek_kozvetitesi_jogaira","timestamp":"2019. október. 01. 16:19","title":"MTVA: 70 milliárd megy csak sportesemények közvetítési jogaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák azonban másra utalnak.","shortLead":"A tudósok eddig úgy vélték, a Kuiper-övben található titokzatos objektum egy bolygó lehet, a gravitációs anomáliák...","id":"20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6d2ca2e-2532-4396-9ccf-59702279429c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6863403a-7bce-4251-8681-5b922fa8a0f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191001_kilencedik_bolygo_naprendszer_kuiper_ov","timestamp":"2019. október. 01. 20:03","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok a titokzatos kilencedik bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","shortLead":"Mo Farah korábbi trénere, Alberto Salazar a doppingszabályok elleni vétség miatt négyéves eltiltást kapott. ","id":"20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b22c3a4b-677f-4e34-90ba-2ef75d4d8b7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958b15b1-5abe-49e0-a45e-bdcfde35cdcf","keywords":null,"link":"/sport/20191001_mo_farah_alberto_salazar_edzo_futas_atletika_usada_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. október. 01. 13:15","title":"Megtagadta volt edzőjét az olimpiai és világbajnok ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség súlyosításért fellebbezett.","shortLead":"A nő megpróbálta rábeszélni a férfit, hogy térjen vissza a börtönbe, de az egy cipőfűzővel megfojtotta. Az ügyészség...","id":"20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6608880f-be8f-4705-8cdb-711445c60264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682f484f-0131-455c-906a-8e9b95b8bb38","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Husz_ev_fegyhazat_kapott_az_a_ferfi_aki_az_eltavozasa_alatt_megolte_a_baratnojet","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:58","title":"Húsz év fegyházat kapott a férfi, aki eltávozása alatt megölte a barátnőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Na, miért nyit egy vámpír véradó központot? Új előzetes jött a Drakulics elvtárshoz.","shortLead":"Na, miért nyit egy vámpír véradó központot? Új előzetes jött a Drakulics elvtárshoz.","id":"20191001_Drakulics_elvtars_elozetes_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2a592cb-1801-4a40-b6ea-702a1cfbc30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f10e2-59af-4d77-abb2-d67f31ba8f49","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Drakulics_elvtars_elozetes_film","timestamp":"2019. október. 01. 10:20","title":"Soha nem volt még ilyen kívánatos az elvtársnők nyaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]