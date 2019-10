Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","shortLead":"Rossz tapasztalatai vannak? Íme, a pártanácsadó javaslatai.","id":"20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f57551a-ce3d-420b-bbe3-bb5310a823db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b2e173-2c21-4599-96cf-dd6a91a639a7","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191002_Netes_tarskereses_Jol_is_lehet_csinalni","timestamp":"2019. október. 02. 07:10","title":"Netes társkeresés? Jól is lehet csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","shortLead":"A hidakat a munkák idejére lezárják.","id":"20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a659d447-3ad6-409f-abfe-40d53b39b4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f8c7c0-c164-4f0c-818e-4ca07fda48e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Harom_fovarosi_hidat_is_lemosnak_ma_es_holnap","timestamp":"2019. október. 02. 08:21","title":"Három fővárosi hidat is lemosnak ma és holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves lett Wi-Fi.","shortLead":"Nincs túl régóta velünk, ma már mégis alapvető dologként tekintünk rá, sokan pedig élni sem tudnának nélküle. 20 éves...","id":"20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6621269b-ea48-4494-a4ab-aca64a3135ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede7cb51-eccb-401b-8bff-377fcaa5bf14","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_wifi_20_eves_vezetek_nelkuli_internet_halozat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 18:18","title":"Mutatunk 20 érdekességet a most 20 éves wifiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió fizette a közvilágítás korszerűsítését. ","shortLead":"Az nem igaz, hogy Tiborcz István korábbi cége ne kapott volna uniós pénzt, az viszont igen, hogy végül nem az Unió...","id":"20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3acd5d97-d580-498b-8d7a-6ed70a46f3a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8fc0db-91bf-4970-a4ef-02b0d8dd1bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_Orban_vegtere_is_nem_hazudott_Tiborcz_tamogatasarol","timestamp":"2019. október. 01. 13:09","title":"Ha csak a végét nézzük, Orbán nem hazudott Tiborczról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","shortLead":"A minimálisan örökölhető föld területét is meghatározná a Magosz.","id":"20190930_magosz_fold_orokles_gazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=285191e1-5e41-49ae-bcfd-9c9de5c88078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446a9cc6-e6b6-4fab-9305-ade15ff7e1f7","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_magosz_fold_orokles_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:34","title":"Megváltoztatnák a földöröklés szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","shortLead":"A cég a legtöbb európai és ázsiai üzletét be kívánja zárni. ","id":"20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1774e41a-4feb-407c-abf9-695794e7377b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d525edbe-7c08-4796-ac69-e7e47106745f","keywords":null,"link":"/kkv/20190930_Csodvedelmet_kert_a_Forever_21_ruhauzletlanc","timestamp":"2019. szeptember. 30. 13:48","title":"Csődvédelmet kért a Forever 21 ruhaüzletlánc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. Az október 2-i Duma Aktuál premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók.

Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad6c8612-c4ee-43e1-8f0f-f84ef2a0e5f1","keywords":null,"link":"/360/20191001_Duma_Aktual_sin_sun_es_ozmozdony_avagy_gondolatok_a_MAV_kabalafigurapalyazatahoz","timestamp":"2019. október. 01. 18:55","title":"Duma Aktuál: Sín sün és őzmozdony, avagy gondolatok a MÁV kabalafigura-pályázatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti találkozóján, utóbbi elmondta, ehhez kell kötni az uniós finanszírozást. Orbán nem kér a fejmosásból, a javaslatokat politikai szlogennek tartja. Bejelentette az új uniós biztosjelöltet és fake newsozva válaszolt a vejét érintő kérdésre.","shortLead":"A jogállamiság kérdése is szóba került Orbán Viktor magyar és Antti Rinne finn miniszterelnök hétfői budapesti...","id":"20190930_Orban_anti_rinne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfe2f77-2a21-4353-b27a-893c65347248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6485bfc5-7fc6-4b7a-b943-eceecbf3c4fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Orban_anti_rinne","timestamp":"2019. szeptember. 30. 21:24","title":"A finn miniszterelnök Orbán szemére vetette a jogállamiság betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]