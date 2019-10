Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","shortLead":"A férfi öngyilkos akart lenni, ezért ugrott a vízbe.","id":"20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82a2fa8-e421-42de-bf68-fe83306984bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Rendorok_mentettek_ki_egy_embert_a_Sajo_folyobol","timestamp":"2019. október. 02. 21:24","title":"Rendőrök mentettek ki egy embert a Sajó folyóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szél és az eső miatt több mint 1500 embernek kellett elhagynia az otthonát.","shortLead":"A szél és az eső miatt több mint 1500 embernek kellett elhagynia az otthonát.","id":"20191003_Lesujtott_a_Mitag_tajfun_DelKoreaban_tobben_meghaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=717b7189-1715-4548-a064-146ae3ab06a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f00284-65fb-41f3-b61f-b8898fa2d7cb","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Lesujtott_a_Mitag_tajfun_DelKoreaban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 03. 08:14","title":"Lecsapott a Mitag tájfun Dél-Koreában, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","shortLead":"Az Erzsébetvárosi Filmnap szervezői hívták ismét Magyarországra a 81 éves olasz színésznőt. ","id":"20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92448d8a-71ea-4c25-b1a0-a8ef4184cb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37caf71c-be17-42d0-a872-6d2751a9f341","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Ismet_Budapesten_van_Claudia_Cardinale__akar_talalkozhat_is_vele","timestamp":"2019. október. 02. 12:16","title":"Ismét Budapesten járt Claudia Cardinale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni. A technológiai cégek úgy tartják, a rendelet az igazság elrejtésére is alkalmas.","shortLead":"Életbe lépett a világ talán legszigorúbb olyan törvénye, amely az álhírek terjedésének igyekszik gátat szabni...","id":"20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c9dc36-cc32-4f8c-b82f-12806218dba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e38f53c5-d904-4c7b-9df6-0d2c6e3c009f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_szingapur_alhir_torveny_borton_birsag","timestamp":"2019. október. 02. 11:03","title":"Szingapúrban 10 évre is börtönbe zárhatják azt, aki álhíreket terjeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","shortLead":"Egy omlás közben lezuhanó teherautó három halászhajót is összezúzott.","id":"20191002_tajvan_hid_osszeomlott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7268fc3f-7e2f-456d-a0ff-5250634bbe65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6221aa7f-228a-4cee-84d7-0cb72f945877","keywords":null,"link":"/vilag/20191002_tajvan_hid_osszeomlott","timestamp":"2019. október. 02. 13:51","title":"Itt a videó, ahogy egyszer csak összeomlik egy híd Tajvanon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3379fdd2-9326-42cd-bead-c3eda72b92dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 15 éves lány piros jelzésnél lépett a zebrára. ","shortLead":"A 15 éves lány piros jelzésnél lépett a zebrára. ","id":"20191003_A_mobiljat_nezegette_a_kislany_amikor_elutottek_a_zebran_Tatabanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3379fdd2-9326-42cd-bead-c3eda72b92dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb39cb7-fa18-4d13-b9eb-1e5183141a35","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_A_mobiljat_nezegette_a_kislany_amikor_elutottek_a_zebran_Tatabanyan","timestamp":"2019. október. 03. 08:23","title":"A mobilját nézegette a kislány, amikor elütötték a zebrán Tatabányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar szerviz szerint ezt semmiféle technológiai indok nem támasztja alá.","shortLead":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar...","id":"20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c559a-c1db-48ee-8f96-d5a3add6985b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","timestamp":"2019. október. 02. 15:03","title":"Megszólalt egy magyar szerviz: trükközni próbál az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]