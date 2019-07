Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","shortLead":"A H5-ös HÉV vonalat másfél hónap múlva már 5-ös metrónak fogják hívni.","id":"20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e474d43c-e489-4a59-881f-e7fa9bc7c83b","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Szeptembertol_lesz_otos_metro_Budapesten","timestamp":"2019. július. 17. 05:36","title":"Szeptembertől lesz 5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk a fejlesztésekhez.","shortLead":"A vállalati ügyfelek kifejezetten örülhetnek a Microsoft újdonságának, mostantól már nem kell böngészőt váltaniuk...","id":"20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e015df-6adf-4652-93d7-79899b179202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc36bd1-c32b-4202-9810-563a2d34f72c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_microsoft_edge_chromium_motor_bongeszo_internet_explorer","timestamp":"2019. július. 17. 08:33","title":"Bekerült egy fontos kapcsoló a Microsoft új böngészőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari tulajdonosa a katalánok újabb ajánlatát a brazil csatárért.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari...","id":"20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df1e7d-bba3-4dfd-8492-871595d2edd7","keywords":null,"link":"/sport/20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","timestamp":"2019. július. 16. 17:10","title":"Kikacagta a PSG tulajdonosa a Barcelona ajánlatát Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","shortLead":"Több mint duplájára növelte nyereségét az autóakkumulátorokat gyártó kínai CATL.","id":"20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=793c0738-6c07-402b-a87e-8bbfab20e9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e1f274-3e38-4d7e-b44e-f687dc50adfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Ez_a_kinai_ceg_az_elektromos_autozas_egyik_legnagyobb_nyertese","timestamp":"2019. július. 16. 09:55","title":"Ez a kínai cég az elektromos autózás egyik legnagyobb nyertese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz a Shasn – amelyen a résztvevők politikai csatározások szereplőivé válhatnak –, és mivel a játékhoz a reklámszpotot Pálfi György rendezte, ezért most kivételt teszünk. ","shortLead":"Nem igazán szoktunk indiai fejlesztésű társasjátékokról írni, de mivel könnyen lehet, hogy a jövő év társasjátéka lesz...","id":"20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35ad6373-1517-420f-a950-b655f3cab820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8116bba-a066-43d8-a757-5d26aa0774e3","keywords":null,"link":"/kultura/20190716_Politikai_tarsasjatekhoz_forgatott_videoklipet_Palfi_Gyorgy","timestamp":"2019. július. 16. 16:28","title":"Politikai társasjátékhoz forgatott klipet Pálfi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","shortLead":"Craig Fallon két nappal korábban tűnt el.","id":"20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b8541b1-acea-49c4-9b6d-f717473551db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790930be-129b-441c-90cd-78c49921e2bf","keywords":null,"link":"/sport/20190717_craig_fallon_dzsudo_cselgancs_holttest","timestamp":"2019. július. 17. 10:37","title":"Holtan találták a világbajnok brit dzsúdóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű utasforgalom-bővülésre, a veszteséges bázisok bezárására készül. ","shortLead":"Több légitársaság is rosszul járt a Boeing 737 Max földre rendelése miatt. A Ryanair a vártnál kisebb mértékű...","id":"20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7a7b66d-3a41-4572-9e77-d26177e6dff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1855ab0-b3f4-43ae-99c4-3d030d2e56fd","keywords":null,"link":"/kkv/20190717_Elhalasztja_budapesti_jaratanak_bevezeteset_a_Flydubai","timestamp":"2019. július. 17. 14:38","title":"Elhalasztja budapesti járatának bevezetését a Flydubai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A 60 éves tudós halála ügyében egy 27 éves férfit tartóztattak le.","shortLead":"A 60 éves tudós halála ügyében egy 27 éves férfit tartóztattak le.","id":"20190715_Letartoztattak_egy_embert_a_Kretan_megfojtott_kutatono_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1731bdd6-8fad-4f01-8ce8-d0210eafa5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50f7f143-c21f-4ad1-806f-aa810d2d4c5f","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Letartoztattak_egy_embert_a_Kretan_megfojtott_kutatono_ugyeben","timestamp":"2019. július. 15. 18:43","title":"Letartóztattak egy embert a Krétán megfojtott kutatónő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]