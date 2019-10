Egy óra alatt sem tudtak mentőt küldeni a földön fekvő beteghez

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar szerviz szerint ezt semmiféle technológiai indok nem támasztja alá.","shortLead":"Az akkumulátorok után most a kijelzővel kapcsolatban kaphatnak furcsa üzeneteket az iPhone-tulajdonosok. Egy magyar...","id":"20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11c559a-c1db-48ee-8f96-d5a3add6985b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_apple_iphone_11_kepernyo_eredetiseg_uzenet_magyar_szerviz","timestamp":"2019. október. 02. 15:03","title":"Megszólalt egy magyar szerviz: trükközni próbál az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","shortLead":"A pusztaszabolcsi vonalon közlekedők bosszankodhatnak.","id":"20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d59b980-34bd-4079-a0b2-1e3e0ea2fe79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd43e9ad-0705-450e-a1fd-8cb42210cffd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_mav_vasut_pusztaszabolcs_keses_zarlat","timestamp":"2019. október. 01. 11:51","title":"Két órás késést jelentett a MÁV egy zárlat miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén fog szolgáltatást kínálni.","shortLead":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén...","id":"20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceec9b00-a69e-49ab-939f-5cf1f655e263","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","timestamp":"2019. október. 02. 10:10","title":"Eltűnik a magyar piacról a UPC márkanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A MacBookok egykor annyira irigyelt világító Apple-logója kerülhet át az iPhone-okra, legalábbis erre utal egy nemrégiben zöld utat kapott szabadalom.","shortLead":"A MacBookok egykor annyira irigyelt világító Apple-logója kerülhet át az iPhone-okra, legalábbis erre utal...","id":"20191002_apple_szabadalom_ertesitesek_alma_jel_villogas_led","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc72c349-9395-4dbc-b20a-75ddaaf2bbcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_apple_szabadalom_ertesitesek_alma_jel_villogas_led","timestamp":"2019. október. 02. 12:03","title":"Sokan váltanának iPhone-ra, ha ilyen lenne rajta az Apple-logó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","shortLead":"Az autós már az első zebránál sem állt meg.","id":"20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a07c151-b42f-4300-a142-ee37d76855d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ce2cf03-4277-44f9-a371-2596c1aac8ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Megrazo_felvetelt_hozott_nyilvanossagra_a_rendorseg_egy_kislany_elgazolasarol__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:30","title":"Megrázó felvételt hozott nyilvánosságra a rendőrség egy kislány elgázolásáról – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","shortLead":"A rendőrök elfogták azt a férfit, aki 13 autót rongált meg.","id":"20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac7cc824-9c50-4eb7-b062-5be75fb9b62f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b6ea74-fc02-4884-8382-edab2ec77733","keywords":null,"link":"/cegauto/20191002_Direkt_a_draga_kocsikat_karcolta_az_ujpesti_vandal","timestamp":"2019. október. 02. 16:14","title":"Direkt a drága kocsikat karcolta az újpesti vandál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","shortLead":"Annál nagyobb az összeg, minél hangosabb a gép.","id":"20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=356e8b52-269d-43df-8499-99a7ccd4ae76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"751dc3fa-093b-49d5-8793-351a11f0087e","keywords":null,"link":"/itthon/20191001_Akar_1000_eurot_is_fizethet_egy_legitarsasag_ha_Budapest_felett_repul_ejszaka","timestamp":"2019. október. 01. 21:23","title":"Akár 1000 eurót is fizethet egy légitársaság, ha Budapest felett repül éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]