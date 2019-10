Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","shortLead":"Néhány hónap tesztelés után az Instagram mindenki számára elérhetővé tette a funkciót, ami elejét venné a zaklatásnak.","id":"20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2519facc-e7ac-43b2-b093-9ce995f4afe0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_instagram_zaklatas_bullying_korlatozas","timestamp":"2019. október. 02. 17:03","title":"Frissítsen rá az Instagramra, nagyon fontos funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78 900-an a következő hetekben megkezdhetik felsőfokú tanulmányaikat, a leendő önköltséges hallgatók száma így is megdöbbentően magas: 16 661. \r

A 16 661 egyetemista családjai lesznek azok, akiknek biztosan szembe kell nézniük a következő években a plusz anyagi kihívásokkal. \r

Az OTP Bank Öngondoskodási Index felmérése szerint a szülők 85 százalékának szívügye, hogy a gyermek jövőjét anyagilag támogassa, ebből 62 százaléknak pedig egyenesen ez a legfontosabb céljai közé tartozik. Ellentmondásosnak hathat a tény, hogy mégis csak ötödük gyűjt előre gyermeke jövőjének támogatására.\r

Az idei Pont Ott Partin jártunk, és továbbtanulásról, anyagi kihívásokról, pénzügyi tudatosságról kérdeztük az újdonsült hallgatókat és szüleiket. ","shortLead":"Az idei évben nem kevesebb mint 112 034 jelentkező próbált bekerülni valamilyen felsőoktatási intézménybe. Habár 78...","id":"20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf99712e-525c-4a59-84b0-d61cd4d07f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3602a2d0-2482-4870-9dc8-97487eb29f61","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190902_Kis_lepesekkel_a_nagy_jovo_fele__tervek_es_kilatasok_a_Pont_Ott_Partin__video","timestamp":"2019. október. 02. 15:29","title":"Így készülnek anyagilag a családok az egyetemre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékvezető le is esett róla.","shortLead":"A játékvezető le is esett róla.","id":"20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b23a9eed-a448-46a5-ba96-af4035a47564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f77891-e9a0-42d5-a624-c769f6f9417f","keywords":null,"link":"/sport/20191001_Leszakadt_az_otmilliard_forintos_kaposvari_uszoda_allvanya","timestamp":"2019. október. 01. 20:22","title":"Leszakadt az ötmilliárd forintos kaposvári uszoda állványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra a tárgyalássorozat.","shortLead":"Az EU megkapja a britek véglegesnek szánt javaslatcsomagját, miután többször jelezték, hogy nem nyitható újra...","id":"20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a338eff-b308-4f66-b37e-75654f8d93f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191002_Meg_ma_bemutatja_a_brit_kormany_milyen_Brexitet_szeretne","timestamp":"2019. október. 02. 05:24","title":"Még ma bemutatja a brit kormány, milyen Brexitet szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","shortLead":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","id":"20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23642592-7106-4639-9040-254aee239942","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","timestamp":"2019. október. 03. 06:07","title":"Agyonlőtte fekete szomszédját, tíz évet kapott egy amerikai rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudtak megállapodni a turnék napidíjainak emeléséről, sztrájk jön október közepétől.","shortLead":"Nem tudtak megállapodni a turnék napidíjainak emeléséről, sztrájk jön október közepétől.","id":"20191002_Sztrajkba_lepnek_a_milanoi_operahaz_dolgozoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b069c7b-42b2-493a-83cb-23e3c6b17548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4794b0a8-b728-4166-ab7e-fb1d9633ed51","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Sztrajkba_lepnek_a_milanoi_operahaz_dolgozoi","timestamp":"2019. október. 02. 10:04","title":"Sztrájkba lépnek a milánói operaház dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön kezdtek játszani.","shortLead":"Világszerte elérhetővé vált a kifejezetten mobiltelefonokra készült Call of Duty – amellyel sokan mégis számítógépükön...","id":"20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae4d06-b65d-499e-9a89-875873f4b28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65afdf3-43c6-4a49-9d8f-5fb67c84d71a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_call_of_duty_mobile_letoltes_pc_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 02. 14:03","title":"Megjelent a mobilos Call of Duty, és máris elkezdtek benne csalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","shortLead":"Hogyan segíthet a szülő, ha szeretné jobban érteni gyerekét?","id":"20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a85ccebb-7590-47bd-8331-895b3015969a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96dfd7e8-d7b7-4ceb-9c40-67e9eb8484fd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191003_6_dan_gyereknevelesi_tipp_es_boldogabb_lesz_a_gyermeke","timestamp":"2019. október. 03. 12:10","title":"6 dán nevelési tipp, és boldogabb lesz a gyermeke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]