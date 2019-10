Több mint hat évvel ezelőtt, 2013 május hetedikén a miskolci Bokréta úti bölcsőde udvarán leomlott a fal. A homlokzat mozaikcsempéi a betonréteggel együtt darabokban a szabadban éppen a csendespihenőjüket töltő kicsikre szakadtak. A balesetben hat bölcsődés sérült meg, a legsúlyosabban az akkor hároméves Bálint, akinek a combcsontja tört el. A gyors műtét ellenére a kisfiúnak maradandó sérülései keletkeztek, a hatóságok azonban nemcsak a felelősöket nem találták meg, a nehéz helyzetbe került család hiába kérte, az önkormányzat ígérete ellenére a mai napig nem kapott kárpótlást.

„Már a műtét utáni napon munkatársaival együtt bejött hozzánk a kórházba Kriza Ákos polgármester, aki megígérte, hogy megtalálják a felelőst és minden segítséget megadnak” – emlékezett vissza a történtekre a gyermek édesanyja, Zsuzsanna. Sok évvel később mégis neki kellett lépnie, hogy egyáltalán történjen valami az ügyben.

A tragikus baleset napokig téma volt a sajtóban, a hvg.hu helyszíni riportot is írt róla, ahol az érintett szülők azt is elmesélték: a bölcsőde vezetésére egyikük sem haragszik, a kicsiket pedig továbbra is oda járatták. Bálintra azonban még hosszú kezelés várt: a falomlás után hat napot töltött a kórházban, az operáció során titán szegekkel rögzítették a combcsontját, amiket csak egy évvel később távolítottak el. A műtét után sokáig csak ülni és feküdni tudott, csak 5-6 héttel később kezdhette el egyáltalán terhelni a lábát, és kezdődhetett meg a rehabilitációja. A folyamatos gyógytorna ellenére egy évvel később megállapították, hogy a baleset miatt egyik combcsontja hosszabb, mint a másik. Ennek mértéke azóta is szinte vizsgálatról vizsgálatra változik, valamikor fél centit, valamikor több mint egy centit mérnek az orvosok. A kisfiúnak sarokemelőre van szüksége és gerincferdülése is kialakult, már a fűző viselése is szóba került.

Bálint most negyedikes az iskolában, de még mindig viseli a bölcsődei baleset következményeit. A sarokemelőt valószínűleg még nagyon sokáig hordania kell, anélkül a járásán is észre lehet venni a történteket. Fél évente jár ortopédiai vizsgálatra, minden héten egyszer gyógyúszásra, egyszer gyógytestnevelésre, valamint külön jár még ezen kívül is egyszer úszni, ami sokat segít az állapotán.

A történtek nemcsak fizikailag, hanem lelkileg is megviselték.

A műtét óta retteg az orvosoktól, még egy egyszerű háziorvosi vizsgálattól is, és nagyon anyás lett.

Arról nem is beszélve, hogy a heti háromszori kötelező elfoglaltság leterheli, hiszen csak utána tud leckét írni, amikor sokkal szívesebben lenne a barátaival, vagy járna olyan különórákra, amik tényleg érdeklik” – mondta az édesanyja.

A család helyzetét nehezíti, hogy Zsuzsannát nemrég elbocsátották a munkahelyéről, és egyébként is nehezen tudta megoldani, hogy mindig szabadságot vegyen ki, amikor Bálintot orvoshoz kellett vinni. Ennek ellenére nem adták fel a reményt, hogy kiderül, ki a felelős a vakolatomlásért, ami megváltoztatta az életüket.

Nem tudni, ki a hibás

A nyomozás természetesen hivatalból is megindult, a rendőrség azt próbálta megállapítani, terhel-e bárkit felelősség a történtekért. Annyi biztos: a baleset idején 83 bölcsődés járt az intézménybe, őket három épületrészben hat csoportra osztották fel, az egyik ilyen csoportba járó gyerekek csendespihenőjét tartották éppen a teraszon, amikor a homlokzat rájuk omlott.

A nyomozás középpontjába hamar a bölcsőde korábbi átalakítása került: az 1969-ben épült intézmény egyik épületszárnyát 2011-ben újították fel, a másik kettőben pedig belső munkálatok történtek, itt új szegőlemezeket szereltek a lapos tetejű épület falaira, hogy védjenek a beázástól, valamint nagy súlyú napellenzőket is, melyeket naponta tekertek ki és hajtottak vissza. Az első vizsgálatok szerint mindkettő közrejátszhatott a falomlásban, az évekig tartó nyomozás azonban nem vezetett eredményre.

A rendőrség először a napernyők felszerelését végző szakember ellen vizsgálódott foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt, de 2016 novemberében megszüntették ellene a nyomozást, és ismeretlen tettes ellen folytatták. Egy évvel később ezt is lezárták, mert véleményük szerint nem volt megállapítható bűncselekmény, és a további nyomozástól sem várhattak eredményeket. Ekkor már négy év telt el a baleset óta, a család pedig úgy döntött, felelős hiányában maguk próbálnak segítséget kérni az önkormányzattól.

„A város internetes felületén írtam Kriza Ákosnak, két héten belül pedig fel is keresett Alakszai Zoltán akkori jegyző, aki jelenleg Miskolc polgármester-jelöltje” – mesélte az édesanya. Zsuzsanna szerint ekkor meg is beszélték, hogy kártérítést kérnek, és a rehabilitációhoz is szükségük lenne segítségre. Ez utóbbi meg is történt, rövid utánajárással 2018-ra és 2019-re is kaptak ingyenes uszodabérletet, a kártérítés ügye azonban még mindig húzódik.

„Az ügyünket átadták a Miskolc Holding Kft. egyik ügyvédjének, utána már csak vele egyeztettem. Mindössze egyszer találkoztunk személyesen, ahol elmondtam, hogy egyösszegű kártérítést kérek és azt is: felháborítónak tartom, hogy négy évvel a baleset után se támogat minket senki, pedig egyértelműen súlyos a fiam állapota” – mondta Zsuzsanna.

Csak azt szeretnék, ha vége lenne

Ekkor már öt év telt el a baleset óta, de a család kálváriája még mindig nem ért véget, az önkormányzat igazságügyi orvosszakértőt rendelt ki, aki tavaly szeptemberben vizsgálta meg a kisfiút, annak eredményére azonban különböző kiegészítések miatt egészen mostanáig várni kellett, ráadásul

a dokumentumokba a szülők eddig egyáltalán nem nézhettek bele.

A fordulat néhány napja következett be, az ügyvéd azt közölte a családdal, hogy mivel a szakértő szerint a kisfiú állapota – fiatal kora miatt – még javulhat, felajánlottak ugyan kártérítést, de csak harmadát annak, mint amit a szülők eredetileg kértek.

Zsuzsanna a pontos összegről ugyan nem szeretett volna beszélni, azt viszont elmondta, nem az az egyetlen problémájuk, hogy kevésnek találják, hiszen gyermekük talán élete végéig kezelésekre szorul. Attól is tartanak, hogy az önkormányzat szerint még ez a felajánlás sem végleges, annak még több szűrőn és engedélyeztetésen át kell mennie. Egyelőre azt sem döntötték el, hogy egyáltalán elfogadják-e a felajánlott összeget.

Az üggyel kapcsolatban megkerestük a miskolci önkormányzatot is, ahol a hvg.hu-nak is megerősítették, hogy – ahogy azt a családnak is jelezték korábban – készek megállapodni a kárpótlás összegéről. Mivel azonban a balesetben megsérült gyermek családja nem indított pert, csak igényüket nyújtották be, peren kívüli tárgyalást folytatnak vele.

„A megállapodáshoz igazságügyi szakértői vélemény beszerzésére volt szükség, melyek nemrég elkészültek, és jelenleg is tart a megegyezés” – közölték, de más információt nem árultak el.

A család korábban egyeztetett ügyvéddel is, ő azonban nem sok jóval biztatta őket, mert a hasonló ügyek öt éven belül elévülnek. Zsuzsanna leginkább azt szeretné, ha hat év után végre pont kerülne az ügy végére. A történteket megváltoztatni már nem tudják, de bíznak benne, hogy a kárpótlás segíthet valamit gyermekükön, akinek lehet, hogy élete végéig viselnie kell a baleset következményeit.