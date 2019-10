Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","shortLead":"A tűzoltóknak kellett kiszabadítani a kocsiba szorult két sérültet.","id":"20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f5f4bb5-c74c-4ffa-963e-522d6523975a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_busz_auto_karambol_baleset_serultek_veszprem_tuzoltok","timestamp":"2019. október. 04. 13:34","title":"Busz ütközött autóval Veszprémben, sérültek is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","shortLead":"Nem zárják le az erdőket, de pár szabályt be kell tartaniuk a turistáknak.","id":"20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a54b154-10ea-412d-95e5-e13696c8e53c","keywords":null,"link":"/elet/20191004_plakatkampany_nebih_erdok_turistak_kirandulok","timestamp":"2019. október. 04. 14:58","title":"Plakátkampányba kezd a budai erdőkben a Nébih a sertéspestis miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ennek a birodalomnak már láttuk a tündöklését, a jelek szerint pedig most a bukásának lehetünk tanúi. A Thomas Cook csődje feltartóztathatatlan hullámot indíthat el.","shortLead":"Ennek a birodalomnak már láttuk a tündöklését, a jelek szerint pedig most a bukásának lehetünk tanúi. A Thomas Cook...","id":"201940__utazasi_valsag__online_ternyeres__vetlen_aldozatok__korszellem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f704e-25ab-427a-8115-25ef828d9b0e","keywords":null,"link":"/360/201940__utazasi_valsag__online_ternyeres__vetlen_aldozatok__korszellem","timestamp":"2019. október. 05. 08:15","title":"Az internet megöli az utazási piac óriásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64aa1ee0-27f2-4937-8c41-b47fb19808a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már egy ideje piacon van a Hövding nevű nyakra csatolható eszköz, ami nem más, mint egy légzsák kerékpárosoknak.","shortLead":"Már egy ideje piacon van a Hövding nevű nyakra csatolható eszköz, ami nem más, mint egy légzsák kerékpárosoknak.","id":"20191003_Jo_otlet_a_kerekparos_legzsak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64aa1ee0-27f2-4937-8c41-b47fb19808a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138d447a-1c67-44dd-b0b6-743a47e8fcb1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191003_Jo_otlet_a_kerekparos_legzsak","timestamp":"2019. október. 03. 17:15","title":"Jó ötlet a kerékpáros légzsák, csak a haverkodást nem szereti – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Lezárták a veszélyes érdi játszóteret, elindult a magyar nyelvű Netflix és kikapott a Fradi. A hvg360 reggeli...","id":"20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d8e8c7-aca5-4bba-a1e7-dbb23e89ea85","keywords":null,"link":"/360/20191004_Radar_360_birosagi_dontes_a_Facebook_ellen_Piko_bocsanatkerest_var_Kocsistol","timestamp":"2019. október. 04. 08:00","title":"Radar 360: Bírósági döntés a Facebook ellen, Pikó bocsánatkérést vár Kocsistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","shortLead":"Drasztikus Dave akkor érkezett a céghez, amikor az kis híján a padlóra került egy könyvelési botrány után.","id":"20191003_Tesco_dave_lewis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e15656-90c9-4219-8760-8e1832dd2fe0","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Tesco_dave_lewis","timestamp":"2019. október. 03. 19:45","title":"Távozik a nagyfőnök, aki megmentette a Tescót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","shortLead":"Ádil Abdel Mahdi nem szeretné, ha a demonstrációk ismét erőszakba torkollnának.","id":"20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df3f270-5c49-46b4-97cc-965134db353f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4600951-6b54-4c19-a97b-9dbc27f7a859","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_Az_iraki_kormanyfo_szerint_is_jogosak_a_tuntetok_kovetelesei","timestamp":"2019. október. 04. 07:13","title":"Az iraki kormányfő szerint is jogosak a tüntetők követelései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac2d61c-3dd5-4629-91d4-d1147631d0f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Igazi happy end lett a Star Wars-univerzum és egy kutya esete.","shortLead":"Igazi happy end lett a Star Wars-univerzum és egy kutya esete.","id":"20191004_Mark_Hamill_Instagramjaval_talalt_meg_egy_kutyat_Adam_Driver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac2d61c-3dd5-4629-91d4-d1147631d0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc62c66c-a2e8-4ba1-b883-01eec9383f7b","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Mark_Hamill_Instagramjaval_talalt_meg_egy_kutyat_Adam_Driver","timestamp":"2019. október. 04. 12:45","title":"Mark Hamill Twitterével segített megtalálni egy kutyát Adam Driver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]