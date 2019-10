Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter is felfért.","shortLead":"A Magyar Honvédség is csatlakozott az internetes Tetris Challenge nevű kihíváshoz. Saját fotójukra még egy helikopter...","id":"20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d7e192-8db7-42f4-866e-952b8a744aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f484de-405f-4385-bac0-ba2e07c81410","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_magyar_honvedseg_helikopter_tetris_challenge","timestamp":"2019. október. 07. 15:15","title":"Nézze csak, a Magyar Honvédség is megcsinálta a kipakolós fotóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol az önkormányzat.","shortLead":"A belvárosi polgármesterjelölt szerint október 13-a után nyilvánosságra hozzák a szerződéseket, amiket most titkol...","id":"20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe184de9-a048-42c4-b276-1bdd4f5472c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7757dc8e-50f1-4130-b320-9205ecbdc7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Tutto_Kata_Nincsenek_kozos_cegeink_Leisztinger_Tamassal","timestamp":"2019. október. 07. 08:30","title":"Tüttő Kata: Nincsenek közös cégeink Leisztinger Tamással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt intelligens, de befolyásolható embernek tartják.","shortLead":"A budapestiek többsége szerint pedig egyértelműen így van. A Medián kutatásából az is kiderül, hogy Tarlós Istvánt...","id":"20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fad6e75-1dc1-417c-bd97-b5c1f3c2ae20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4bcf33-8573-4ae7-9612-f05bb8715800","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_Minden_otodik_fideszes_szerint_Tarlos_nem_Budapest_hanem_Orban_erdekeit_szolgalja","timestamp":"2019. október. 06. 18:03","title":"Minden ötödik fideszes szerint Tarlós nem Budapest, hanem Orbán érdekeit szolgálja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. október. 07. 10:40","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","shortLead":"Nem lehet Boris Johnson miniszterelnököt jogi eszközökkel kényszeríteni a halasztásra.","id":"20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5c5ef0-ca50-46a6-8e5a-7001c31b728b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e79ade7-1636-4aa2-abf7-0f91e96cead9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_A_skot_fobirosag_elvetette_a_megallapodas_nelkuli_Brexit_biroi_tilalmat_kezdemenyezo_keresetet","timestamp":"2019. október. 07. 16:25","title":"A skót főbíróság elvetette a megállapodás nélküli Brexitet tiltó keresetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","shortLead":"Az üzbég Okszana Csuszovityina 44 éves.","id":"20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dde1a4c8-5733-4303-b28f-0dbb16d190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9368676-765b-4a69-80c8-e6534efe8d51","keywords":null,"link":"/sport/20191006_nyolcadik_olimpia_tokio_okszana_csuszovityina_tornasz_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 17:05","title":"Nyolcadik olimpiájára készülhet a tornászlegenda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","shortLead":"Súlyos, nulladik napi sebezhetőséget fedeztek fel a Google saját kutatói az Android operációs rendszerben.","id":"20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fc6c593-2b8e-4b72-9651-a81b498e910f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f1cf96-deeb-4de0-a737-95c7812213b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_android_nulladik_napi_sebezhetoseg_biztonsagi_res","timestamp":"2019. október. 07. 08:03","title":"Súlyos hibát talált a Google az Androidban, a Samsung és a Huawei mobiljai is érintettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]