[{"available":true,"c_guid":"df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mérföldkőhöz érkezett az önvezető járművek nagy-britanniai tesztelése: London egyik kerületében, Stratforban, komplex városi környezetben is járnak már az önvezetők.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett az önvezető járművek nagy-britanniai tesztelése: London egyik kerületében, Stratforban, komplex...","id":"20191006_london_stratford_onvezteto_auto_komplex_varosi_kornyezet_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df568ea9-b45f-4d60-bea2-e4bd9f3d8fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f693c4d-0c5c-4848-9dce-eb276f59d2f4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_london_stratford_onvezteto_auto_komplex_varosi_kornyezet_teszt","timestamp":"2019. október. 06. 19:57","title":"Mélyvízben az önvezető autók: Londonban kell bizonyítaniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","shortLead":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","id":"20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85be91-38e8-493f-8179-ce1db9049789","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","timestamp":"2019. október. 07. 11:30","title":"Egy szarvas beugrott egy fodrászszalonba, és ellopta a hajsütő vasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második részben Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Az epizódban betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. ","shortLead":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második...","id":"20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729c51c-05c3-4a2c-b75a-fc296a5c388f","keywords":null,"link":"/360/20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","timestamp":"2019. október. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Ittragadtam. A többiek továbbmentek, de én elfáradtam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint egyetlen korábbi Dacia sem. Olcsó sportautó lett a Dusterből? Jövünk a válasszal.","shortLead":"Meglepően erős német-francia motor dolgozik ebben a román divatterepjáróban, amely olyan vehemensen mozog, mint...","id":"20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c2030f-aee4-4d05-88b9-1f433e7c19bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c573c4da-1ac0-4604-ad5c-749081f9f648","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_legerosebb_dacia_duster_teszt_menetproba_suzuki_vitara_suv","timestamp":"2019. október. 05. 17:00","title":"Teszt: kipróbáltuk a legerősebb, tényleg izmos Daciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő vendége, aki többször szerepelt Magyarországon is.

A New York-i Metropolitan sztártenorja szombaton halt meg Monte Tauró-i otthonában, a szicíliai Augusta elővárosában. A mentők sikertelenül kísérelték meg újraélesztését.","shortLead":"Szívinfarktusban 56 évesen elhunyt Marcello Giordani olasz operaénekes, a világ legnevesebb operaházainak visszatérő...","id":"20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5fc02ec-d281-43b1-91f2-cdb5896ad80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ada7aeb-c16d-4abd-b8bd-1a7fbb2bbec0","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_Meghalt_Marcello_Giordani_olasz_sztartenor","timestamp":"2019. október. 06. 15:55","title":"Meghalt Marcello Giordani olasz sztártenor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84f5135-6986-4dfb-aeb8-8dea39c4aece","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vélhetően egy elefántborjú csúszott bele először a vízesés szakadékába a thaiföldi Khao Yai Nemzeti Parkban, őt próbálta megmenteni a másik öt, felnőtt elefánt. ","shortLead":"Vélhetően egy elefántborjú csúszott bele először a vízesés szakadékába a thaiföldi Khao Yai Nemzeti Parkban, őt...","id":"20191006_elpusztult_elefant_vizeses_thaifold_megmentes_vadorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a84f5135-6986-4dfb-aeb8-8dea39c4aece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdbb5410-d614-4715-8f35-6390d705dbd0","keywords":null,"link":"/elet/20191006_elpusztult_elefant_vizeses_thaifold_megmentes_vadorok","timestamp":"2019. október. 06. 09:24","title":"Egymást próbálták megmenteni, végül mind a hat elefánt odaveszett egy vízesésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","shortLead":"Aminek Újpesten viszont annyira nem örülnek.","id":"20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da42270e-3d5d-4d53-a909-ae06268190ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738ff968-535e-458b-af06-fda2a4d9d08d","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hatalmas_orom_erhette_Tallai_Andrast","timestamp":"2019. október. 05. 16:43","title":"Hatalmas öröm érhette Tállai Andrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","shortLead":"Az InSight űrszonda szeizmométere több mint 100 eseményt észlelt, melyek közül 21-ről gondolják, hogy marsrengés lehet.","id":"20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc167ea-7122-4163-9f60-0c250bb710b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_nasa_mars_renges_insight_urszonda_hangfelvetel","timestamp":"2019. október. 06. 08:03","title":"Kiadta a NASA a felvételt: ilyen hangja van a Marson a rengéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]