Fotók: Dél-koreai hagyományok szerint búcsúztatták a Hableány-baleset áldozatait

[{"available":true,"c_guid":"438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is lehetnek – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből. ","shortLead":"Változékony időjárásra kell készülni: a hideg hétkezdet után melegszik az idő, többfelé 20 fok körüli maximumok is...","id":"20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=438084a6-5496-4749-9ffa-2028a2270568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d210e0a5-42d0-4eca-8c61-660575f8731d","keywords":null,"link":"/itthon/20191006_idojaras_elorejelzes_meteorologia_fagy_napsutes_eso","timestamp":"2019. október. 06. 20:45","title":"Fagy, napsütés, eső – lesz minden a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is. ","shortLead":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós...","id":"20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928a6abb-de60-4154-8cf8-35fec878b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"Kicsikét durvább: teszten a Ford Focus Active","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","shortLead":"Vezetett túrákat indítanak az atomreaktor irányítóközpontjába.","id":"20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2dea60c-df96-4da5-93a0-99bf714f18e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aae432c-2538-45dd-ae06-f56d2c5cc5a9","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Csernobilhoz_ennel_kozelebb_mar_aligha_juthatnanak_a_turistak","timestamp":"2019. október. 07. 09:33","title":"Csernobilhoz ennél közelebb már aligha juthatnának a turisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","shortLead":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","id":"20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85be91-38e8-493f-8179-ce1db9049789","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","timestamp":"2019. október. 07. 11:30","title":"Egy szarvas beugrott egy fodrászszalonba, és ellopta a hajsütő vasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","shortLead":"A vidéki városok közül elsőként Komárom-Esztergom megye székhelyén lehet okostelefonnal buszjegyet vásárolni.","id":"20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7378a6b-8c0a-4826-acc0-13ec49d0f68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84510952-1397-4609-968c-91a93e405ebe","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Tatabanyan_is_bevezettek_az_ejegyet","timestamp":"2019. október. 07. 17:15","title":"Tatabányán is bevezették az e-jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","shortLead":"Az Olimpia parktól vonultak a Margit hídra, ahonnan rózsaszirmokat szórtak a vízbe. ","id":"20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fb839b6-de9c-47a7-9eb0-8e0fb7b50dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd26f3b-1100-4426-9660-42bd45bab17e","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_hableany_baleset_margit_hid_rozsaszirom","timestamp":"2019. október. 07. 19:03","title":"Fotók: Dél-koreai hagyományok szerint búcsúztatták a Hableány-baleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló torna-világbajnokságon","shortLead":"Kovács Zsófiának azért van hiányérzete, mert egyéni összetettben nem jutott döntőbe a Stuttgartban zajló...","id":"20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dfdf02c-9b82-4c23-9523-21096df52341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"396ffd34-2f33-4367-9718-819e1a4bf04b","keywords":null,"link":"/sport/20191006_kovacs_zsofia_tornasz_limpiai_kvota_kvalifikacio_vilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 06. 13:39","title":"Megvan az olimpiai kvótája, mégsem elégedett a magyar tornász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]