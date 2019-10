Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő, hogy ez Magyarországon is így lesz.","shortLead":"Az Egyesült Államokban vetíti majd néhány mozi a The Irishmant, de egyáltalán nem volt magától értetődő...","id":"20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1a5c540-5c65-447d-a08a-9ceb33b01998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123bcbf-ee04-43d1-b403-209b5e5482c6","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_A_magyar_mozik_is_vetiteni_fogjak_Scorsese_Netflixes_filmjet","timestamp":"2019. október. 07. 15:45","title":"Magyar mozikban is vetíteni fogják Martin Scorsese netflixes filmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint további áremelkedésre kell számítani az afrikai sertsépestis (ASP) járvány hatásai miatt.","shortLead":"Az év első kilenc hónapjában 10-12 százalékkal drágult a sertéshús, és a Magyar Húsiparosok Szövetségnek elnöke szerint...","id":"20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=260eca2e-96d6-4444-9f9e-7afaeb26e456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05b6151-cc4a-442f-8cc5-67b57dcf7fc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_serteshus_dragulas_aremelkedes_afrikai_sertespestis","timestamp":"2019. október. 07. 05:13","title":"Még tovább drágulhat a sertéshús","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","shortLead":"A Kamcsatka-félszigeten található vulkán aktivitása fennakadásokat okozhat a légi forgalomban.","id":"20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82563448-a147-45f2-a8db-a5e9602ff6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22c7673c-0c85-411f-9068-cac7fb8c7693","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_sivelucs_vulkan_kamcsatka_hamuoszlop_legi_kozlekedes","timestamp":"2019. október. 06. 20:21","title":"Tíz kilométeres hamuoszlopot küldött a levegőbe a Sivelucs - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","shortLead":"Három férfi támadt rá a pénzváltó alkalmazottjaira hétfőn.","id":"20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7d36f25-726a-44cc-a0f3-864e020d0987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c900a306-5373-4c30-8dda-479116bc381d","keywords":null,"link":"/itthon/20191007_Kiraboltak_egy_belvarosi_bevasarlokozpont_penzvaltoit_Debrecenben","timestamp":"2019. október. 07. 12:35","title":"Pénzváltókat raboltak ki a debreceni Fórum pláza parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787","c_author":"Marabu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55e3c635-bf99-45ad-a250-14052e5aa787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4067b519-46b7-49bd-84a0-9fceb0f71517","keywords":null,"link":"/elet/20191008_marabu_feknyuz_libben_a_fuggony","timestamp":"2019. október. 08. 14:10","title":"Marabu FékNyúz: Libben a függöny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b53a476-7fc7-47dc-98dd-85a96b638728","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A telefonok tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán ezúttal az Asus gamereknek szánt telefonját gyötörte meg a videós.","shortLead":"A telefonok tortúratesztjeiről ismert JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán ezúttal az Asus gamereknek szánt...","id":"20191007_asus_rog_phone_ii_okostelefon_gamer_telefon_torturateszt_jerry_rig_everything","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b53a476-7fc7-47dc-98dd-85a96b638728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb6e00-f8c7-4c2f-bde7-adc1da472dfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_asus_rog_phone_ii_okostelefon_gamer_telefon_torturateszt_jerry_rig_everything","timestamp":"2019. október. 07. 14:03","title":"Karcolták, égették, törték: így bírja a gyűrődést az Asus ROG Phone II","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Corvin-mozi Kabos termében Luke Evans bukkant fel.","shortLead":"A Corvin-mozi Kabos termében Luke Evans bukkant fel.","id":"20191007_Kulonleges_vendege_volt_a_Jokerfilm_budapesti_vetitesenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49ca29ab-c5e2-4d4d-b7e0-5ad179615ae3","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Kulonleges_vendege_volt_a_Jokerfilm_budapesti_vetitesenek","timestamp":"2019. október. 07. 14:11","title":"Különleges vendége volt a Joker-film budapesti vetítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és a NER, kicsit mélyebbre ásva már megtaláljuk a felcsúti dollármilliárdost és társait.","shortLead":"Mintegy 150 milliárdból épül a Rákos–Hatvan-vasútvonal, és bár elsőre úgy tűnhetett, ebből kimarad Mészáros Lőrinc és...","id":"20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9ec49c-4609-41a0-8ce3-dbc8a1070b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20191008_meszaros_homlok_strabag_vasutepites","timestamp":"2019. október. 08. 10:57","title":"Már a külföldiek is tudják, Magyarországon Mészárosékat kell alkalmazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]