Borkai Zsolt szexvideója után a kormánypárt hívei többször is azt mondták, nincs azzal semmi baj, egy férfiember életében vannak ilyen félrelépések, ez magánügy. A kormánypárti sajtó is igyekszik úgy kommunikálni az ügyet (már amikor beszélnek róla), hogy Borkai bocsánatot kért a hibájáért, nincs itt semmi látnivaló.

A legfrissebb HVG vezető írása azt vezeti le, hogy a Borkai-videó és a blogon megfogalmazott vádak nem csak a politikust leplezik le, hanem mindazt a gazdasági gépezetet is, ami ezt a modellt működteti. És mivel az ügy szálai másfelé is elágaznak, Borkai által maga a NER kerül nehéz helyzetbe.

A cikk felidézi, hogy függ össze az Audi-gyár földjeinek eladása (eredeti, 2012-es cikkünket itt olvashatja) a videón látható Rákosfalvy Zoltán ügyvéddel, és az ügynek most még akár német folytatása is lehet. A luxemburgi SR Group pénzmozgásait követve látni lehet, hogy jelennek meg pénzek mindig a megkívánt helyen, és hogy jelennek meg további luxemburgi cégek a hálózatban. Le van vezetve, hogy jelenik meg Borkai két gyereke is a pénzforgásban, és az is, hogy Luxemburgot hogyan használja a NER többi sikeres üzletembere.

Borkai ettől persze nyerhet, Győr az egyik legbiztosabb Fidesz-fellegvár, a politikus legutóbb ötször annyi szavazatot kapott, mint a második helyezett. De az olimpikont a választások után elővehetik - ha másért nem, akkor azért a hatásért, amit botránya a Fidesznek országos szinten okozott.

