[{"available":true,"c_guid":"36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van a legjobb 190 város között.","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint Budapestnek, Győrnek, Veszprémnek, Pécsnek, Szegednek és Debrecennek is helye van...","id":"20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36617983-46c2-43d8-abcf-e9df5067559d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad76722-d8f3-42f5-9499-4b1657c01947","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Hat_magyar_varosban_europai_szinten_is_kiemelkedo_kreativ_es_kulturalis_lehetosegek_vannak","timestamp":"2019. október. 08. 15:42","title":"Hat magyar város is bekerült Európa kulturális és kreatív városai közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és másodfokon is azt állapította meg, hogy az ügyész nem követett el bűncselekményt.","shortLead":"Czeglédy szerint az ügyész szelektált a bizonyítékok között és a hivatali helyzetével visszaélt. A bíróság első- és...","id":"20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b1947-74b2-4673-8ee2-9af98b752536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81f00550-bd4f-4ce2-bd15-08eebad57df9","keywords":null,"link":"/itthon/20191009_Legfobb_Ugyeszseg_Valotlanul_vadolta_hivatali_visszaelessel_Czegledy_Csaba_az_ugyeszt","timestamp":"2019. október. 09. 08:41","title":"Legfőbb Ügyészség: Valótlanul vádolta hivatali visszaéléssel Czeglédy Csaba az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti és mostani képét.","shortLead":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel...","id":"20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de690230-a219-4b65-b117-fc8a95dd8d2b","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","timestamp":"2019. október. 08. 13:59","title":"Zacher Gábor: Bárcsak Orbán Viktor kiállna a nép elé, és azt mondaná, emberek, fogyjunk le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be7ce37-c231-444b-ad54-432a12fee0c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vizsgálják, mi történhetett.","shortLead":"Vizsgálják, mi történhetett.","id":"20191008_Bennegett_egy_keteves_kisfiu_egy_kunagotai_lakohazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6be7ce37-c231-444b-ad54-432a12fee0c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954e739a-b25b-4484-b004-4fb0e4672944","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Bennegett_egy_keteves_kisfiu_egy_kunagotai_lakohazban","timestamp":"2019. október. 08. 16:33","title":"Bennégett egy kétéves kisfiú egy kunágotai lakóházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják \"néhányszor\".","shortLead":"Megnézték, mi történik, ha telefonálás közben véletlenül elejtjük a Samsung összehajtható mobilját. Vagy ha kinyitják...","id":"20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbb5321-8ed5-4e64-b142-3d6c88656566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15229f2a-a367-417b-a07d-1c7c30184c23","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_samsung_galaxy_fold_okostelefon_ejtesteszt","timestamp":"2019. október. 07. 12:03","title":"Hogy bírja a a Samsung telefonja, ha 120 000 alkalommal kinyitják? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","shortLead":"A Chrome minden olyan tartalmat blokkol majd a neten, ahol az elhelyezett linkek megnyitása nem lenne biztonságos.","id":"20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b978fd3-8fba-42f7-ad99-39cd1538d354","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_google_chrome_79_chrome_80_bongeszo_https_biztonsagos_internetezes","timestamp":"2019. október. 07. 09:03","title":"Ha Chrome-ot használ, ne lepődjön meg, ha hamarosan váratlan letiltásokba fut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3270a18a-4fb8-4646-92e4-8de903e3ce7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27023cd5-d179-484c-8a0c-42b2f78b4be1","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zsenialisat_trollkodott_a_South_Park_alkotogardaja_a_kinai_betiltason","timestamp":"2019. október. 08. 11:39","title":"Zseniálisan trollkodta meg a South Park alkotógárdája a kínai cenzúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]