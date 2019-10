Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta pletykált AR-szemüvegét. Az elemző más újdonságokra is számít.","shortLead":"Az almás ügyeket idő előtt kiszimatoló Ming-Chi Kuo szerint az Apple nem húzza tovább, 2020-ban bemutatja régóta...","id":"20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e7fb593-1c2b-40e8-acae-5ca5b8927041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689f18cd-5998-43ad-b2cb-3cf5d5a7e73f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_apple_ar_szemuveg_uj_macbook_iphone_se_2_uj_ipad_pro","timestamp":"2019. október. 09. 20:30","title":"Nagy meglepetést hozhat 2020 az Apple-rajongók számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé teheti a gyermekeket. Néhány kanadai nem várt tovább, pert indított a kitaláló Epic Games ellen.","shortLead":"Egyre több szülő fogalmazza meg aggályait a Fortnite-tal kapcsolatban, mert a játék szerintük túlságosan is függővé...","id":"20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125c0188-672c-46a7-81bb-f1dda0e5db7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_epic_games_kanada_szulok_fortnite_per","timestamp":"2019. október. 08. 20:45","title":"Kanadai szülők beperelték a Fortnite fejlesztőjét, mert szerintük túl addiktív játékot készített","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36803bb0-b8fe-443c-be22-ac2aa171c5d3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"És kicsit keletebbre költözött, az oroszoknak gyártják majd a modellt.","shortLead":"És kicsit keletebbre költözött, az oroszoknak gyártják majd a modellt.","id":"20191009_Nincs_vege_a_Skoda_Rapidnak_csak_atalakult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36803bb0-b8fe-443c-be22-ac2aa171c5d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f838bc9b-eb1d-432e-adf9-9a640ff09427","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Nincs_vege_a_Skoda_Rapidnak_csak_atalakult","timestamp":"2019. október. 09. 14:21","title":"Nincs vége a Skoda Rapidnak, csak átalakul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","shortLead":"Az MGYOSZ alelnöke szerint a munkaerőhiány miatt számos fejlesztés nem valósul meg a cégeknél.","id":"20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9928a26e-106b-4f5e-9b0a-3e22ea2d8e20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833cb9ba-3ff5-487f-af09-5fb9783ad39c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191009_Legalabb_200_ezer_fos_mar_a_munkaerohiany_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 09. 05:21","title":"Legalább 200 ezer fős már a munkaerőhiány Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","shortLead":"Harminc kilométerre Hallétól fogták el a 27 éves férfit, aki két embert megölt.","id":"20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57bafc5d-5122-496b-98e0-fed476a5f37c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e541fe-01b9-4dc1-8749-6caae4d871b4","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Egy_nemet_neonacit_gyanusitanak_a_hallei_lovoldozessel","timestamp":"2019. október. 09. 21:14","title":"Egy német neonácit gyanúsítanak a hallei lövöldözéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider ehhez hozzáteszi, hogy idén 60 ezer embert érinthet az elbocsátási hullám a bankszektorban. A Wall Streeten és a Cityben nagy az idegesség, mert a trend globális, vagyis akit kirúgnak, az csak nagyon nehezen talál magának megfelelő állást.","shortLead":"10 ezer magas fizetésű profi eltávolításáról döntött a HSBC – jelentette a londoni Financial Times. A Business Insider...","id":"20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5588aa41-3dce-49ca-8372-65fd1b442265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13aea4b5-77f3-49fd-aa55-b6615790f3f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191008_Tobb_tizezer_embert_bocsatanak_el_a_bankok_vilagszerte","timestamp":"2019. október. 08. 14:35","title":"Több tízezer embert bocsátanak el a bankok világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel ezelőtti és mostani képét.","shortLead":"A toxikológus szerint nagyon fontos a példák szerepe, ezért vetíti fel az előadásain Orbán Viktor harminc évvel...","id":"20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de690230-a219-4b65-b117-fc8a95dd8d2b","keywords":null,"link":"/elet/20191008_Zacher_Gabor_Barcsak_Orban_Viktor_kiallna_a_nep_ele_es_azt_mondana_emberek_fogyjunk_le","timestamp":"2019. október. 08. 13:59","title":"Zacher Gábor: Bárcsak Orbán Viktor kiállna a nép elé, és azt mondaná, emberek, fogyjunk le!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","shortLead":"Törökország az Eufrátesztől keletre akarja végrehajtani hadműveletet a kurd fegyveresek ellen.","id":"20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee511d-b71e-4c0d-9eee-c5ad7a6b3ee7","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_Bloomberg_a_torok_hadsereg_megindult_EszaknyugatSziriaba","timestamp":"2019. október. 09. 12:19","title":"Bloomberg: A török hadsereg megindult Északnyugat-Szíriába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]