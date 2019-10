Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Diósd mellett ütközött össze három jármű az M0-son, a műszaki mentés alatt csak a külső sáv járható.","shortLead":"Diósd mellett ütközött össze három jármű az M0-son, a műszaki mentés alatt csak a külső sáv járható.","id":"20191009_Ket_kamion_es_egy_teherauto_utkozott_az_M0s_uton_tobb_kilometeres_a_torlodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9e75e9d-908a-4a33-a78b-c9f582cea3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510e0ab5-ddbc-4b7f-9d6f-a55955275470","keywords":null,"link":"/cegauto/20191009_Ket_kamion_es_egy_teherauto_utkozott_az_M0s_uton_tobb_kilometeres_a_torlodas","timestamp":"2019. október. 09. 15:01","title":"Két kamion és egy teherautó ütközött az M0-s úton, több kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703a97ba-b2d3-42c7-8bad-34050eecdcc8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Fiam, tied a munka, tied a bevétel!” – ezzel indította el sok évvel ezelőtt Günzer Mátyás a fiát, amikor a kezébe adta egy picike pince kulcsát. 2019-ben a villányi Günzer Tamásé lett az Év Pincészete díj. A hivatalos díjátadóra október 9-én került sor Villányban.\r

","shortLead":"„Fiam, tied a munka, tied a bevétel!” – ezzel indította el sok évvel ezelőtt Günzer Mátyás a fiát, amikor a kezébe adta...","id":"20191010_Villanyi_az_Ev_Pinceszete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=703a97ba-b2d3-42c7-8bad-34050eecdcc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e72196c-c7e5-49f0-8774-3b2457573a82","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Villanyi_az_Ev_Pinceszete","timestamp":"2019. október. 10. 08:38","title":"Villányi az Év Pincészete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai külügyminiszteri forrást az arab ország közmédiája.","shortLead":"Szíria eltökélte, hogy \"minden törvényes eszközzel\" útját állja egy török támadásnak – idézett szerdán szíriai...","id":"20191009_sziria_trkorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5a32a3d-2842-439b-9e2d-c6bf92e2d03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f28b5-be49-48b9-93e8-b8c2051f2c42","keywords":null,"link":"/vilag/20191009_sziria_trkorszag","timestamp":"2019. október. 09. 15:04","title":"Szíria eltökélte, hogy feltartóztatja a török támadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","shortLead":"A meteorológusok szerint a Hagibis ereje ahhoz a tájfunhoz mérhető, amely 1958-ban 1200 ember halálát okozta.","id":"20191011_vihar_japan_hagibis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1dafb9-f2a9-4f63-a2d6-d0ae1d796418","keywords":null,"link":"/elet/20191011_vihar_japan_hagibis","timestamp":"2019. október. 11. 07:10","title":"Az évszázad vihara közeledik Japánhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A 400 leggazdagabb család az Egyesült Államokban tavaly átlagosan 23,2 százalékos adót fizetett, míg az amerikai lakosság alsó 50 százaléka 24,2 százalékot – ilyenre eddig még nem volt példa az USA történetében. Mindez annak a nagy adóreformnak az eredménye, melyet Donald Trump 2017-ben harcolt ki a szupergazdagoknak.","shortLead":"A 400 leggazdagabb család az Egyesült Államokban tavaly átlagosan 23,2 százalékos adót fizetett, míg az amerikai...","id":"20191011_usa_trump_adoreform_gazdag_szegeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eba112ef-0a7a-4bad-a368-b85ae7c1f353","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_usa_trump_adoreform_gazdag_szegeny","timestamp":"2019. október. 11. 07:27","title":"Valami nagyon félrement az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8261f199-8675-4641-855c-0fa4ffffb891","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első- és a második generációs Mirai külseje között semmi hasonlóságot nem lehet felfedezni. Az első- és a második generációs Mirai külseje között semmi hasonlóságot nem lehet felfedezni. És milyen jól van ez így. És milyen jól van ez így.","id":"20191011_rut_hidrogenautobol_meno_szedan_itt_a_teljesen_uj_toyota_mirai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8261f199-8675-4641-855c-0fa4ffffb891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98003456-0a8b-4173-b470-213dbd233d6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_rut_hidrogenautobol_meno_szedan_itt_a_teljesen_uj_toyota_mirai","timestamp":"2019. október. 11. 09:21","title":"Rút hidrogénautóból menő sportszedán: itt a teljesen új Toyota Mirai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014efa66-bbc3-4274-acc3-4484be0fa8f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az október 10-én kezdődő Szlovén Filmnapok alkotásai a \"megvadult\" Y generációról szólnak.","shortLead":"Az október 10-én kezdődő Szlovén Filmnapok alkotásai a \"megvadult\" Y generációról szólnak.","id":"201940_film__maradnak_maguknak_megvadult_tinedzserek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=014efa66-bbc3-4274-acc3-4484be0fa8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691cc2a8-7b82-424c-a179-869b28f68e94","keywords":null,"link":"/360/201940_film__maradnak_maguknak_megvadult_tinedzserek","timestamp":"2019. október. 09. 10:31","title":"Film arról, hogy valaki nem a saját életét éli, csak újra és újra egy ócska film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig a visszaesést követően folyamatosan bővítik.","shortLead":"A cég azt közölte, hogy megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig...","id":"20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df564f96-0f19-47ee-b69b-551575e509d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_Neckermann_Magyarorszag_Sikeresen_kezeli_a_nehezsegeket_uj_utakat_is_hirdetnek","timestamp":"2019. október. 10. 19:28","title":"Neckermann Magyarország: Sikeresen kezeli a nehézségeket, új utakat is hirdetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]