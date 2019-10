Miért kellene a csömöri iskolásoknak tesiórán judora egy olyan magáncsarnokba járni, ami a Fidesz helyi polgármester-jelöltjéhez, Bánhidi Balázshoz köthető? Hogyan írhatja elő az iskola, hogy még a 8 éves gyerekek is ezért egy kilométert gyalogoljanak, miközben az intézmény mellett ott van a rendelkezésre álló sportcentrum? - ezekből a kérdésekből kerekedett a békés zsákfalu lakóit elkeserítő politikai perpatvar. Egyik oldalon a település civil vezetése, másik oldalon pedig az idén ringbe szállt fideszes jelölt, akinek "megálmodott" létesítményét mindjárt országgyűlési képviselők ajnározzák, hiszen itt épül majd földalatti sportlőtér is a hazafias neveléshez.

Egymás kezét fogva, párosával vonulnak a kisgyerekek a forgalmas út mellett, keresztül Csömörön, elhaladnak a „vashulladék, akkumulátor átvétele itt!” tábla mellett, elöl-hátul pedagógus terelgeti őket. Vonulnak, cipelik a tornafelszerelésüket, többen neonszínű láthatósági mellényt viselnek, van, akinek szinte a térdéig ér, de jobb a biztonság, hisz közel az úttest. Végül megérkeznek egy üzemi területnek vagy ipartelepnek tűnő részre, az itt található csarnokban lesz ugyanis a testnevelés órájuk - ezeket a képsorokat egy önkormányzati bizottság ülésén mutatták be, ahol eredetileg ennek a bekötő útnak a közlekedésbiztonságáról volt szó.

Vonulnak a gyerekek a forgalmas bekötő út mellett (a felvétel az előző tanévben készült) © Youtube

A videóból kikockázott fotó azóta már a neten is látható, ugyanis a békés, kis településen éktelen botrány kerekedett ebből, amikor az önkormányzati választások közeledtével több diák szülője elkezdett kérdéseket feltenni: ha az iskolával egybeépítve ott van egy sportcsarnok, akkor miért kell a gyerekeiknek 1 kilométert gyalogolni egy gazdasági övezetben található magáncsarnokba tesiórára? Van egyáltalán engedélye ennek a fideszes fejesek felvonulásával átadott létesítménynek? És mi köze a gyerekek kötelező ideterelésének ahhoz, hogy a magáncsarnok a Fidesz helyi polgármester-jelöltjének, Bánhidi Balázsnak a családi érdekeltségébe tartozik? Az általános iskolások használják a csarnokot, vagy fordítva, őket használja a szüleik voksaira utazó pártpolitika?

Itt honvédelmi sportközpont is lesz lőtérrel

„Ennek a helynek az a varázsa, hogy itt vagyunk Pest határánál, de ez egy zsákfalu, annak minden falusi bájával. Most viszont a helyi politika megosztja a családokat, a barátokat, és döbbenetes volt látni, hogy az iskolában a szülőket is, akik majdnem egymásnak estek a szülői munkaközösség gyűlésén” – magyarázta dühös elkeseredettséggel egy helyi lakos, akinek gyermekei szintén a helyi Mátyás Király Általános Iskolába járnak. Oda, ahol előző tanévben a másodikos és az ötödikes gyerekeknek - a kötelező tantervi testnevelésóra keretében - judo oktatást kezdtek tartani a település másik részén fekvő, Bánhidi parknak hívott területen épülő raktárcsarnokban.

Ezt a „magánberuházásban épült, regionális csarnok”-ot óriási felhajtással adták át tavaly ősszel: a megnyitón együtt vagdosta a trikolór szalagot a fideszes Tuzson Bence, közszolgálatért felelős államtitkár, egyben Csömör országgyűlési képviselője és a szintén fideszes képviselőtársa, Simicskó István, méghozzá a Honvédelmi Sportszövetség elnökeként. A harcművészetért köztudottan rajongó Simicskó mint hazafias nevelésért felelős kormánybiztos buzgólkodott az eseményen. Ugyanis ahogy az eseményről beszámoló Hír Tv riportjában is hangsúlyozták, a judocsarnok mellé egy „tízállásos földalatti sportlőtér” épül állami támogatással. Simicskó büszkén nyilatkozta, hogy a csömöri területen lesz „a kormány szándéka szerint” országosan létrejövő honvédelmi sportközpontok egyike, Tuzson pedig méltatta, hogy „magánemberek” ilyen fejlesztéseket valósítanak meg, aminek az MTI beszámolója szerint többek közt az iskolások örülhetnek majd.

Tuzson és Simicskó az átadó ünnepségen tavaly © MTI / Máthé Zoltán

Csakhogy a „magánember” idén elindult az októberi önkormányzati választáson, mint a Fidesz helyi polgármester-jelöltje. Ahogy Hír TV is közölte, a Bánhidi-parkban található csarnokot a „Bánhidi-család” építette önerőből, a judo szövetségen már úgy hivatkoznak rá, hogy Bánhidi Balázs a "megálmodója".

A politikai összefüggések következményeitől tartva a lapunknak nyilatkozó szülők és más helyi források is névtelenséget kérve nyilatkoztak. Elmondásuk szerint a szülők egy része már a tavaszi félévben sem értette, mi szükség átvezényelni a gyerekeket a település másik részén, a bekötőút menti gazdasági területen lévő csarnokba. „Akkor lenne értelme egy ilyen ’magán’ felajánlásnak, ha a gyerekek nem tudnának másképp sportolni. De szerencsére nálunk európai színvonalú sportcsarnok és több sportpálya van közvetlenül az iskola mellett, miért nem tudnak itt órát tartani?” – tette fel a kérdést egy szülő. Egy másik forrásunk szerint pedig az egész judocsarnok egy felfújt lufi, mert egyszerűen leraktak egy valóban hatalmas tatamit, de szó sincs arról, hogy a gyerekek máshol ne tudnának edzeni.

De hogy lehet ez kötelező az állami iskolában?

A vita akkor robbant ki, amikor a szülők megtudták, hogy októbertől a tanulókat testnevelésórákon ismét arra a helyre viszik, ahol már nyíltan Bánhidi Balázs választási óriásplakátjai díszelegnek. A szeptember elején tartott szülői értekezleten forrásaink szerint egyértelmű volt a megosztottság: az iskola vezetése és a szülők egy része ezt jó lehetőségnek, mások viszont aggályosnak tartják, hogy vélhetően politikai motivációból is a polgármester-jelölthöz kötődő csarnokba kell vinni a gyerekeiket – méghozzá előírásszerűen, kötelezően.

„Ha ez egy sportszakkör lenne, vagy a diákok szabadidejében lehetne igénybe venni, az rendben van, akkor az a szülő döntése és felelőssége. De mégis milyen alapon teszik kötelezővé? Hogy van az, hogy reggel iskolába viszem a gyerekemet, tudva, hogy ott egy rendelkezésre álló sportcsarnok, az iskola meg fogja és elviszi egy pártpolitikus létesítményébe?" – mondta a szülő. Eleve sérelmezi, hogy a szerinte felesleges kiszervezés miatt a tanulók 2 tanóráját kellett összerakni, ennyivel több idő, hogy elgyalogolnak a Bánhidi-parkba.

Ellentmondásos információk vannak arra nézve, ki döntött erről, illetve hogyan lett ez kötelező tesióra. A kérdőre vont iskolaigazgató, Bátovszky János igazgató állítólag a tankerületre mutogatott, mikor számon kérték a gyerekek külsős judoórája miatt. Szerinte semmi gond nincs a gazdasági részen felhúzott csarnokkal és minden szabályos. Csakhogy a szülők úgy értesültek, hogy hiába adták át országos politikusok felvonultatásával, a létesítménynek még használatbavételi engedélye sincs, ezért kérték az igazgatót, mutassák ezt be, hiszen nyilván meggyőződtek az épület megfelelőségéről. Mikor az intézményvezető ennek nem tudott eleget tenni, volt, aki végképp megkötötte magát. „Ezek szerint tavasszal egy olyan helyre vitték, és vinnék újra a kicsiket, amit ezek szerint a katasztrófavédelmi-, illetve a többi illetékes hatóság át sem vett, és így még azt sem tudni, nem veszélyes-e? Így már egyenesen megtiltom, hogy kötelező tanóra címén oda vigyék a gyerekemet” – mondta.

Vizsgálatot indított a tankerület

Megkerestük a csömöri iskola felettes szakmai szervét, és a Dunakeszi Tankerületi Központ megbízott igazgatójától, Szabóné Forgács Gabriellától azt a választ kaptuk, hogy a szeptemberben érkezett szülői megkeresések alapján „megkezdték az ügy kivizsgálását”. „A vizsgálat lezárultáig nem áll módomban a levelében közölt állítások valóságtartalmával és a feltett kérdéseivel kapcsolatban tényszerű válaszokat adni” – közölte a tankerület vezetője, akitől így azt is hiába kérdeztük, valóban a Klebelsberg Központ területi szerveként itt döntöttek a sajátos tesióráról vagy az iskola saját szakállára.

A tankerület vezetője arra hivatkozott, hogy a szülői panaszok miatt a 2019/2020-as tanév kezdetén az iskola „már nem szervezte meg a judo oktatást”. „Az iskola igyekszik politikamentesen együttműködni a helyi társadalmi szereplőkkel, és a tanulók érdekeit tartja szem előtt” – bizonygatta, hozzátéve, hogy „korábban egyszer sem érkezett panasz, kifogás a gyermekek sporttevékenységével kapcsolatban sem politikai, sem egyéb indokkal”.

Bánhidi Balázs és Novák Katalin családügyi államtitkár egy választási fotón © Facebook / Bánhidi Balázs

Már tavasszal is kérték annak tisztázását, van-e engedélyük

Csakhogy a települést 2010 óta vezető polgármester, Fábri István szerint az önkormányzat jegyzője már tavasszal is jelezte a tankerület felé, hogy ez egy építési terület, a sportlétesítmény nem is működhetne, de érdemi választ nem kaptak. A településvezető is azt emelte ki, hogy érthetetlen, vajon miért és kinek a döntése alapján volt szükség erre a megoldásra. „A térség legnagyobb és legmodernebb sportcentruma és szabadtéri sportpályái vannak Csömörön, gyakorlatilag egybeépítve az iskolával. Évek óta, a tankerülettel kötött szerződés alapján ezek a tanítási időben, délutánig kizárólag a diákok rendelkezésére állnak” – jelentette ki.

A Csömöri Civil Egyesület (CsCE) jelöltjeként Fábri idén újraindul a polgármesteri posztért, egy névtelen helyi lakos megfogalmazása szerint arra megy ki a játék, hogy a mostani választáson legyalulja a „Fidesz-úthenger”. Az Index még 2014-ben írt arról, hogy a nagyközség kuriózumnak számít, annyira tönkreverték 2010-ben a kormánypártot: a teljes képviselő-testület a civil szervezet emberiből és függetlenekből alakult meg. Csakhogy létrejött egy ellen-civil szervezet, a Szeretlek Csömör, amely több ponton is összeér a Fidesszel, így a korábban narancsszínben indulók 2014-ben az egyesület jelöltjeiként próbálkoztak, fő arcuk, Baczkó Norbert pedig a helyi Fidesz elnöke.

Az iskola miatt kirobbant harc jelenleg így ott tart, hogy egy magát „csömöri szabad sajtónak” nevező honlapon és a közösségi médiában azzal vádolják Fábriékat, hogy valójában ők állnak az elégedetlenkedő szülők mögött, és álcivil „bérkommentelőkkel” próbálják lejáratni „az országos szinten is kiemelkedő minőségű dzsúdó csarnokot”. Közben a magát sajtónak tituláló lapnak nincs - amúgy kötelező - impresszuma, nem derül ki, mégis ki a felelős kiadója, de cikkünk írásakor a vezető anyagok a „Programinterjú Bánhidi Balázzsal” és a „Bánhidiék tiszták” című „hírek”, amiket a csömöri Fidesz szervezete is posztol saját Facebook oldalán. A civil polgármestert a virtuális kommunikációs harcban egyenesen azzal vádolják, hogy „több száz gyerektől vennék el” a sportolási lehetőséget, bezáratná az „országos szinten is kiemelkedő minőségű” judocsarnokot.

Hiába kértük a hatósági engedélyeket a park fideszes "megálmodójától"

A judo csarnok jogi státuszának és így megfelelőségének kérdése viszonylag egyszerűen eldönthető lenne, ha a szülők által is kért engedélyeket a profi csarnoknak helyt adó Bánhidi-park illetékesei, illetve - ahogy a judo szövetség honlapján emlegetik – Bánhidi Balázs egyszerűen bemutatná. A Csömöri Civil Egyesület újságja szerint viszont a használatbavételi engedély helyett „a teljesen irreleváns munkavédelmi engedélyt tették fel az internetre”, hogy így bizonyítsák a hatósági engedélyeket.

A csömöri Fideszen keresztül megpróbáltuk elérni a főpolgármester-jelöltjüket, Bánhidi Balázst és elküldtük részletes kérdéssorunkat többek közt az általános iskolai testnevelésórákkal, illetve a park engedélyeivel kapcsolatban, de erre nemhogy érdemi választ, még reagálást sem kaptunk.

Bánhidi a sorra felszámolt cégei miatt nemrég bekerült az Index válogatásába, amiben a pikáns előéletű Fidesz-polgármester-jelölteket szedték össze, miután korábban a Népszava írt a vele kapcsolatba hozható „fantom” vállalkozásokról. Ezeket a lapokat is azzal vádolták ugyanakkor a csömöri Fidesz által népszerűsített honlapon, hogy a jelenlegi civil polgármester megrendelésére próbálják lejáratni a jelöltjüket.

„Ott tartunk, hogy már azt is megkérdőjelezik, hogy a gyerekemet féltem. Azt mondják rá azonnal, hogy biztos csak a politika miatt gondolom így" – mondta egy édesanya, akinek gyermeke szintén ebbe az iskolába jár. Szerinte elképesztő, hogy a megosztott szülők körében is uszítanak, holott ő is elsősorban a gyereket félti, és nem akarja egy „illegális csarnokba engedni”. Mint megjegyezte, a legszomorúbb az egészben pont az, hogy az egész „a családok feje felett zajlik, és a történetnek végső soron a gyerekek az elszenvedői”.