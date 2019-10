Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Vida Máté először kap lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatottban Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt.","shortLead":"Vida Máté először kap lehetőséget a magyar labdarúgó-válogatottban Marco Rossi szövetségi kapitány irányítása alatt.","id":"20191010_Horvatmagyar_Megvan_a_kezdocsapat_Vida_Mate_palyara_lep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5fb2b4d-ad6e-49b0-8cbb-6f92df801aee","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Horvatmagyar_Megvan_a_kezdocsapat_Vida_Mate_palyara_lep","timestamp":"2019. október. 10. 19:42","title":"Horvát-magyar: Megvan a kezdőcsapat, Vida Máté pályára lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megalázó gólokat kap a magyar válogatott, közel sem vagyunk ahhoz a játékhoz, amellyel Budapesten legyőztük a horvátokat.","shortLead":"Megalázó gólokat kap a magyar válogatott, közel sem vagyunk ahhoz a játékhoz, amellyel Budapesten legyőztük...","id":"20191010_HorvatorszagMagyarorszag__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b922b80-9435-466b-a4ba-2fbaefe4f2b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ac1aab-0258-4d86-acaa-e6dc5bda0259","keywords":null,"link":"/sport/20191010_HorvatorszagMagyarorszag__elo","timestamp":"2019. október. 10. 20:40","title":"Horvátország-Magyarország 3-0 – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2621efe2-3ba1-4fb3-8664-02a001783cbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a37524e-e48c-4173-8339-44ef68bba2b4","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Velencen_is_durvul_a_kampany_aki_az_epulo_uszoda_ellen_van_a_telepules_aruloja","timestamp":"2019. október. 11. 14:49","title":"Velencén is durvul a kampány: aki az épülő uszoda ellen van, a település árulója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","shortLead":"Nagyszerű kilenc hónapon vannak túl a nyugdíjkasszák.","id":"20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0670d34-5a68-4d48-8bdd-1a1b266f886e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2552e6-3916-4ec4-a5b2-5366e1b89b96","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_szuperallampapir_elbujhat_a_nyugdijpenztarak_teljesitmenye_mogott","timestamp":"2019. október. 11. 14:16","title":"A szuperállampapír elbújhat a nyugdíjpénztárak teljesítménye mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","shortLead":"A mások életének rendezőjének új filmje, a Mű szerző nélkül monumentális történelmi tabló.","id":"201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ac63a79-3631-4372-8b92-727df2650874&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff18ef1-6683-44a5-9bc8-6296db728201","keywords":null,"link":"/360/201941_film__tukorbe_nezni_mu_szerzo_nelkul","timestamp":"2019. október. 11. 10:01","title":"Meghajolhatunk-e a diktatúrák előtt úgy, hogy aztán tükörbe tudjunk nézni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt megpróbálunk beszerezni. De ez nem elég: a vállalatok mögötti emberekre is oda kell figyelnünk.","shortLead":"Amikor üzleti partnerkapcsolatot építünk ki, már szinte rutinszerű, hogy az együttműködő cégről minél több információt...","id":"bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e089f84-c937-4895-9bbd-ad08c9561c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4ea2bb-be37-45f4-a964-624b06442a3d","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20191010_Mire_jo_a_vallalati_partnerkontroll","timestamp":"2019. október. 10. 11:30","title":"Elkerülhető kockázatok: mire jó a vállalati partnerkontroll?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"43a71079-f977-48dd-a8a5-88608c9d6783","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott felvételekről Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a sajtó kettős mércét alkalmaz, és ő egyébként sem számolna be olyan ügyekről, amelyeknek nincs politikai vonzata. A magyar kormány nem tud róla, hogy Várhelyi Olivér másik portfóliót kapna az Európai Bizottságban, és a törököket figyelmeztető uniós nyilatkozatot sem vétóztuk meg. ","shortLead":"Magánügy, viszont erkölcsileg helytelen és elítélendő Borkai Zsolt adriai hajóútja – mondta a kiszivárgott...","id":"20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92df48d-1b54-4526-ab5d-fd7873f5baee","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Lassuk_hogyan_vedi_Gulyas_Gergely_Borkai_Zsoltot","timestamp":"2019. október. 10. 10:40","title":"Gulyás: Nincs okom, hogy ne higgyek Borkainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olcsó és látványos módszer.","shortLead":"Olcsó és látványos módszer.","id":"20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb61f936-2e3c-4903-8629-5ea4902d474a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11fe455-a0bb-42de-a778-94ae0bd85d8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191011_Video_repulorol_lott_fel_muholdat_a_NASA","timestamp":"2019. október. 11. 10:29","title":"Videó: repülőről lőtt fel műholdat a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]