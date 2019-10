Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","shortLead":"Nem tudni, van-e terrorista szál.","id":"20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6108fc4d-5209-42a7-8b50-379c5abd8a04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b9d1fb-1f09-43f9-b520-359f12703142","keywords":null,"link":"/vilag/20191011_Tobb_embert_megkeseltek_Manchesterben","timestamp":"2019. október. 11. 13:22","title":"Több embert megkéseltek Manchesterben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","shortLead":"A végső kárérték akár több száz millió forint is lehet.","id":"20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e16c1385-926e-45c4-bec0-0995ae7698f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42644fea-3f0a-4946-8c2f-651a1dca30fe","keywords":null,"link":"/kkv/20191010_Szekszardi_gazrobbanas_25_millios_kareloleget_utal_a_biztosito","timestamp":"2019. október. 10. 13:46","title":"Szekszárdi gázrobbanás: 25 milliós kárelőleget utal a biztosító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","shortLead":"A gyerekkori elhízás ellen próbál tenni valamit a brit vezető egészségügyi tanácsadó.","id":"20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e44c5bcc-5852-48d4-8c60-2fc4ee6b33f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941e3898-9d32-401d-a622-276c46bd9b24","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Betiltanak_NagyBritanniaban_hogy_a_buszokon_vonatokon_metron_egyenek","timestamp":"2019. október. 10. 16:27","title":"Betiltanák Nagy-Britanniában, hogy a buszokon, vonatokon, metrón egyenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is használhatjuk, azonban ez az app eszközével kissé macerás. Mutatunk egy egyszerűbb megoldást.","shortLead":"Ugyan a WhatsApp lehetővé teszi, hogy a szavakat dőlt vagy félkövér betűkkel formázzuk, sőt az áthúzást is...","id":"20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53386b0-ca2b-40a6-bf3b-10b88b31de4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191010_dolt_es_kover_betuk_whatsapp_chat_iras","timestamp":"2019. október. 10. 14:03","title":"Így használhat egyszerűen dőlt és kövér betűket a WhatsAppban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","shortLead":"A szexuális zaklatási és kiszivárogtatási botrány miatt idén rögtön két nyertese is van a díjnak. ","id":"20191010_Irodalmi_nobel_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b23bf-476e-4974-85cf-e39c9902901c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bae012-579c-48aa-904c-bd1da63cb608","keywords":null,"link":"/kultura/20191010_Irodalmi_nobel_2019","timestamp":"2019. október. 10. 13:07","title":"Peter Handke és Olga Tokarczuk nyerte az irodalmi Nobel-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","shortLead":"Több kárt okozott, mint hasznot, az biztos. ","id":"20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd9cdfa3-b23f-4391-a84c-7e054a1cc359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e91a88-2380-4006-9f09-58b5e3f09fe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Sajat_autokent_hasznalta_a_rabizott_kocsit_egy_szerelo_amig_tonkre_nem_ment_aztan_ugy_hagyta","timestamp":"2019. október. 11. 11:55","title":"Saját autóként használta a rábízott kocsit egy szerelő, amíg végleg tönkre nem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az nem adóztatja meg eléggé a cigarettákat. ","shortLead":"Egy régóta húzódó ügyben lépett az Európai Bizottság: keresetet indított az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert...","id":"20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bc639c-8697-475a-930e-303280646bf6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_cigaretta_jovedeki_ado_eu_birosag","timestamp":"2019. október. 10. 13:19","title":"Az EU szerint túl olcsó a cigi, ezért eljárást indítanak Magyarország ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sylvie Goulard az egyik csúcsportfólióra volt esélyes, a parlament azonban nem a felkészültségét vonta kétségbe.","shortLead":"Sylvie Goulard az egyik csúcsportfólióra volt esélyes, a parlament azonban nem a felkészültségét vonta kétségbe.","id":"20191010_europai_bizottsag_sylvie_goulard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5084b507-2023-46a4-b9a7-53c5ac6763d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d61500-fd6d-46bb-96db-f0c0b7da87e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191010_europai_bizottsag_sylvie_goulard","timestamp":"2019. október. 10. 15:23","title":"Újabb bukás az EP-ben: leszavazták a bizottság francia jelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]