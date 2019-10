Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A versenyhivatal eljárást indított a Telekom ellen, mert a cég csak azokon a területeken vezette be kedvezményes árú Flip csomagját, ahol az erős verseny miatt muszáj volt. A Telekom decembertől még 406 településen vezet be hasonló csomagot, így megúszta a bírságot. 2019. október. 11. 13:41 A Telekom 406 településen vezet be kedvező árú csomagot Wittinghoff Tamás megszólalt Borkai Zsolt szexbotrányáról Szerinte a két ügyet nem szabad párhuzamba állítani. 2019. október. 11. 08:46 Altat a BMW, a valóságban sokkal gyorsabb az autója – videó Minden jel arra mutat, hogy a bajor gyártó igen óvatosan adta meg az M8 gyorsulási hivatalos adatát. 2019. október. 11. 07:59 Megbukott a román kormány A parlament megvonta a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól. 2019. október. 10. 13:53 Rakétatámadás ért egy iráni tankert A hajót a szaúdi partoknál érte találat. 2019. október. 11. 09:19 Van remény, hogy megállapodjon Nagy-Britannia és az EU Az ír miniszterelnökkel tárgyalt Boris Johnson a Brexit feltételeiről. 2019. október. 10. 19:26 Videó: a többségünk innen biztos nem parkolna ki Nem csak bénáskodás van a neten. 2019. október. 11. 08:37 Tarlós belehúzott a kampányba: mindenhol mozgósít, ahol lehet Több platformon is elkezdtek záporozni a mozgósító üzenetek. 2019. október. 11. 21:08