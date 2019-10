Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","shortLead":"A Dyson cég bejelentette, hogy nem pénzeli tovább az elektromos autó projektjét.","id":"20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed281d54-6c7c-4c22-8de9-d0789694bc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d750e171-bbf6-4cec-9e04-14e7c051c78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Megse_lesz_uj_Elon_Musk_a_porszivokiralybol","timestamp":"2019. október. 11. 09:14","title":"Mégse lesz új Elon Musk a porszívókirályból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34","c_author":"","category":"vilag","description":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak azzal, hogy amerikai katonák is vannak ott, Kobáni közelében, Szíria északi részén – tudatta szombat hajnalban a Pentagon.\r

","shortLead":"Amerikai csapatok közelében csapódtak be török tüzérségi lövedékek olyan területen, ahol a török erők tisztában vannak...","id":"20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c4c9214-b602-458f-a2a4-0ef0c0b9cc34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5ad9cbc-d9f1-4360-a172-eb3d739730d9","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_sziria_torokorszag_amerikai_katonak_tuzersegi_lovedek_bombazas","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Kishíján lebombázták a törökök az amerikaiakat Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","shortLead":"A Fejér megyei rendőrök gyorsított eljárásban intézkedtek a szerb sofőr ellen. ","id":"20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b939c65-38a3-4793-b09b-2a07969560e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00d9661f-d8d7-4500-99b8-670316b6b7a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_horrorkaravan_m1_bicske_szerb_sofor_rendorseg","timestamp":"2019. október. 10. 11:20","title":"Új nap, új horrorkaraván, bónusz fűnyírótraktorral","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","shortLead":"A főpolgármester szerint szélsőséges bloggernek bocsánatot kell kérnie Alföldi Róberttől és Karácsony Gergelytől.","id":"20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ae2735-c97d-4a21-9e54-acf4b491c4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759f22c1-4c0a-4641-81c3-249eb82ae5fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Bede_Zsolt_kificamodott_lelku_bamba_luzer","timestamp":"2019. október. 10. 15:05","title":"Tarlós: Bede Zsolt kificamodott lelkű, bamba lúzer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cc59de-94b0-45d0-a21f-a25b7f3a24b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes országok között. ","shortLead":"Hatalmas különbségek mutatkoznak az egyes országok között. ","id":"20191011_tomegkozlekedes_arak_nagyvarosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48cc59de-94b0-45d0-a21f-a25b7f3a24b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf16f20-d8ca-43b9-9014-e142f1486a53","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_tomegkozlekedes_arak_nagyvarosok","timestamp":"2019. október. 11. 12:07","title":"Kíváncsi, hol a legolcsóbb, és a legdrágább a tömegközlekedés? Mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","shortLead":"Eddig 2,1 milliárd forintot osztottak szét.","id":"20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e9437a-c1b5-47aa-add8-9902c7d88a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2d8d35-18e9-458b-a495-1df43a717ec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191010_autovasarlasi_tamogatas_nagycsaladosok_gulyas_gergely","timestamp":"2019. október. 10. 15:43","title":"Adnak még 2 milliárdot autóra a nagycsaládosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére ideiglenesen Clotilde Delbos pénzügyi igazgatót delegálta.","shortLead":"A Renault igazgatótanácsa pénteken azonnali hatállyal menesztette Thierry Bolloré vezérigazgatót, és helyére...","id":"20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efaf47da-4afa-492d-9436-92a6be9891be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db33be-6b1d-4bfd-9ffc-ea1307e63c87","keywords":null,"link":"/cegauto/20191011_Kirugtak_a_Renault_vezerigazgatojat","timestamp":"2019. október. 11. 14:13","title":"Kirúgták a Renault vezérigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel szerző kapta az irodalmi Nobel-díjat. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Gulyás szerint erkölcstelen Borkai adriai hajóútja, Szijjártó beismerte a török vétót, egy osztrák és egy lengyel...","id":"20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92295765-8d77-44d1-8fb1-8dd2a7dfd074","keywords":null,"link":"/360/20191010_Radar_360_birosag_ele_kerulhet_a_menekulteheztetes_bukott_a_roman_kormany","timestamp":"2019. október. 10. 17:30","title":"Radar 360: bíróság elé kerülhet a menekültéheztetés, bukott a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]