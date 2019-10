Politikailag kulcsfontosságú, a mindennapjaink szempontjából talán a parlamenti választásnál is fontosabb – október 13-án polgármestereket, helyi képviselőket választ Magyarország. Kövesse a hvg.hu-val a kampány eseményeit, idézzen fel régi ígéreteket és vesse össze az újakkal, figyelje velünk a legizgalmasabb csatákat – beleértve Budapest ellenzéki ostromát és a hatalom védekezését.

A szomszédos Ausztriában egy botrányos felvétel lemondásra kényszerítette a kormányt. De Magyarországon Orbán egy évtizede tartja vasmarokkal az országot, tönkretéve a civil társadalmat és kezében tartva az állami médiát. A lap szerint éppen ezért nem lehet eldönteni, hogy a mostani botrány hullámai elérnek-e a miniszterelnöki székig. Ugyanakkor az önkormányzati választások képesek lehetnek a hatalomtól eltérő vélemények előtörésére – ahogy azt Törökország esetében is láthattuk.

A Bloomberg szerint az ellenzék a Borkai-ügy megjelenésével most kapott egy esélyt, amit meg is próbálnak hasznosítani. A lap úgy véli, hogy Törökországhoz hasonlóan a főváros lehet a fokmérő, megemlékezve arra, hogy a közvéleménykutatások fej-fej mellett mérték Tarlós István és Karácsony Gergely támogatottságát, annak is köszönhetően, hogy 2010 óta először először sikerült igazán összefognia az ellenzéknek.

„Budapest elvesztése azt mutatná meg, hogy Orbán sem érinthetetlen. Mindez ráadásul azzal is járhatna, hogy a miniszterelnök védekezni kényszerülne, ami politikai hibákhoz is vezethet” – mondta a Bloombergnek Naz Masraff politikai elemző.

Ugyanakkor vannak tényezők, amelyek a Fidesz győzelmét prognosztizálják: a gazdaság és a fizetések szépen nőnek és az ő kezükben van a média nagy része, amelyet propagandagépezetté silányítottak. És ott van a fenyegetés is: a kormányzatból többször hangsúlyozták, hogy az ellenzéki települések anyagilag is megérezhetik, ha leváltják a fideszes polgármester – emlékeztett a lap.