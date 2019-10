Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért látja másképp a migrációs politikát. Közös sajtónyilatkozatukat azonban egy szokatlan dicsérettel kezdte Macron felé.","shortLead":"Párizsban ebédelt a francia államfővel a magyar miniszterelnök, aki azt is elmagyarázta az Elysée-palota udvarán, miért...","id":"20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fbdb83b-9191-43ba-aa2c-1cae90e653bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9cbe5-b740-45f5-806f-e3e2a41b9f42","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Orban_Macronnak_Magyarorszag_egy_klimabajnok","timestamp":"2019. október. 11. 16:06","title":"Orbán Macronnak: Magyarország egy klímabajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas. A hvg.hu heti közéleti podcastjában Domány Andrással elemezzük a lehetséges forgatókönyveket.","shortLead":"Lengyelországban most vasárnap tartanak parlamenti választást, ami – furcsa módon – egyszerre lesz unalmas és izgalmas...","id":"20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc076df9-c0b9-4703-9380-09d0e8acf24a","keywords":null,"link":"/vilag/20191012_Fulke_a_lengyeleknel_egy_szemelyben_olt_testet_Orban_es_Kadar","timestamp":"2019. október. 12. 10:00","title":"Fülke: a lengyeleknél egy személyben ölt testet Orbán és Kádár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni Egyetem kutatói.","shortLead":"A szervezet biológiai órájával, vagyis a cirkadián ritmussal kapcsolatban álló bélsejteket azonosítottak a Washingtoni...","id":"20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0b326db-66ef-4b4c-972a-1046ba4186d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f526c01-28b7-454e-9435-e26d147df7f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191012_szervezet_biologiai_oraja_cirkadian_ritmus_ilc3_belsejtek_belbetegsegek","timestamp":"2019. október. 12. 08:03","title":"Rájöttek, hogyan vágja tönkre az embert a váltott műszakos munka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és az életkora is megegyezik. ","shortLead":"A választói névjegyzékben szerepel egy férfi, akinek ugyanaz a neve, mint a szökött macedón volt miniszterelnöknek, és...","id":"20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a1139b-52d2-43ed-895c-84a8171e1782","keywords":null,"link":"/itthon/20191011_Nikola_Gruevszki_is_szavazhat_vasarnap_az_V_keruletben","timestamp":"2019. október. 11. 16:24","title":"Nikola Gruevszki is szavazhat vasárnap az V. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyárat bővít 16 milliárdért egy kínai cég Miskolcon, a kormány 4,9 milliárd forintot ad bele.","shortLead":"Gyárat bővít 16 milliárdért egy kínai cég Miskolcon, a kormány 4,9 milliárd forintot ad bele.","id":"20191011_A_kormany_nemzetkozi_versenyben_49_milliardert_szerzett_egy_kinai_beruhazast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58d70bd6-8d60-494b-ad1d-c0422c129ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_A_kormany_nemzetkozi_versenyben_49_milliardert_szerzett_egy_kinai_beruhazast","timestamp":"2019. október. 11. 14:37","title":"A kormány nemzetközi versenyben, 4,9 milliárd forintért szerzett egy kínai beruházást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","shortLead":"Tovább nőtt a forgalomban lévő készpénz mennyisége szeptemberben, ahogy a külfölddel szembeni tartozások állománya is.","id":"20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144cd5bd-68d2-44cd-8f27-74ce099ac122","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191011_Atlepte_a_63_billio__forintot_a_forgalomban_levo_keszpenz_mennyisege","timestamp":"2019. október. 11. 15:40","title":"Átlépte a 6,3 billió forintot a forgalomban lévő készpénz mennyisége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","shortLead":"Justin Trudeau pártja fenyegetést kapott, nem bíztak semmit sem a véletlenre. ","id":"20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb0e37ff-8d91-4398-9759-448f0e12b331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f7a6201-2148-4f6e-afbb-6a58a2c66b59","keywords":null,"link":"/vilag/20191013_Durva_kampany_Kanadaban_golyoallo_mellenyt_viselt_egy_gyulesen_a_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 13. 07:26","title":"Durva kampány? Kanadában golyóálló mellényt viselt egy gyűlésen a kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","shortLead":"A portál közérdekű adatigénylés nyomán szerzett információkat a megbízásokról. ","id":"20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df41a424-6876-441a-aa21-f7373b1d7fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa27ae65-7f3a-4107-9d7d-1d2f482f1b68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191012_Pecsi_Stop_tobb_mint_30_millioert_dolgozott_az_onkormanyzat_cegenek_Banki_Erik_rokonanak_vallalkozasa","timestamp":"2019. október. 12. 11:58","title":"Pécsi Stop: több mint 30 millióért dolgozott az önkormányzat cégének Bánki Erik rokonának vállalkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]